У Китаї чоловік вперше в історії заразився пташиним грипом H10N3

За словами медиків, зараженим виявився 41-річний житель міста Чженьцзян, якого госпіталізували з високою температурою.

Влада Китаю зафіксувала перший в історії випадок зараження людини штамом пташиного грипу H10N3.

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву Національної комісії охорони здоров'я Піднебесної (NHC).

За даними медиків, 41-річного жителя міста Чженьцзян із жаром і нездужанням госпіталізували в лікарню 28 квітня.

Через місяць, 28 травня, йому поставили діагноз — в організмі зафіксований штам пташиного грипу H10N3. Але в Національній комісії охорони здоров'я Китаю не розкривають подробиці, як саме 41-річний житель міг заразитися цим вірусом.

Медики також нагадують, що раніше в світі не було жодного випадку зараження людини штамом пташиного грипу H10N3, і фахівці були впевнені, що власне вірус передається тільки між пернатими.

"H10N3 — це низькопатогенний або відносно менш небезпечний штам вірусу в домашньої птиці, і ризик його поширення у великих масштабах був дуже низьким", — сказано в заяві Нацкомісії Піднебесної.

Лікарі також зазначають, що заражений 41-річний житель Чженьцзян знаходився в стабільному стані й був готовий до виписки з медичної установи. Під контролем перебували й близькі люди зараженого, але в них не зафіксували ніяких симптомів.

"У Китаї є багато різних штамів пташиного грипу, і деякі спорадично заражають людей, зазвичай тих, хто працює з домашньою птицею", — підкреслили журналісти Reuters і нагадали, що один із минулих штамів пташиного грипу H7N9 вбив майже 300 осіб протягом 2016-2017 років.

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