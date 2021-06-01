Сняли с самолета: российского оппозиционера задержали в аэропорту Петербурга (фото)
Против экс-директора общественной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова возбудили уголовное дело из-за прошлогоднего поста в Facebook.
31 марта в аэропорту Санкт-Петербурга остановили самолет и задержали российского оппозиционера Андрея Пивоварова. Об этом он сам сообщил в своем Twitter.
По словам Пивоварова, в понедельник он собрался вылететь в отпуск и прошел таможню в аэропорту "Пулково", самолет уже готовился вылетать в Варшаву, но его остановили на взлетной полосе. Бывшего директора "Открытой России" привели в отдел ФСБ.
Позже команда оппозиционера сообщила, что у Андрея Пивоварова отобрали телефон. Как объяснили правоохранители, пассажира задержали после объявления в розыск в рамках уголовного дела об осуществлении деятельности или сотрудничество нежелательной организации. Вероятно, речь идет об "Открытой России", которую закрыли 27 мая 2021 года.
Вскоре Андрей Пивоваров передал через адвоката письмо, которое написал в здании Следственного комитета РФ перед допросом. Как отметил оппозиционер, его планируют перевезти для проведения обысков, а после этого доставить самолетом в Краснодар.
"Все это, конечно, не радует, но я не унываю. И вы не унывайте. Такие вещи говорят нам о том, что они нас боятся, а нас большинство. Все будет хорошо, держитесь там!", — написал Пивоваров.
Как передает "BBC", официальным основанием для возбуждения уголовного дела стал пост Артема Пивоварова в соцсети Facebook от 12 августа 2020 года, опубликованный из Краснодара. Следователи пришли к выводу, что публикация содержит агитацию по сбору средств.
BBC обратило внимание, что 12 августа на странице Пивоварова нет постов, совпадающих с описанием правоохранителей. Журналисты предположили, что в постановлении имеется в виду репост записи депутата Александра Коровайного, который задержанный сделал на своей странице 13 августа. В нем идет речь об избирательной кампании активистки "Открытой России" Яны Антоновой по выборам в городскую думу Краснодара в 2020 году, а также о 200 тысячах рублей, необходимых для продолжения. Тогда против кандидата тоже возбудили уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией.
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