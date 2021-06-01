Сняли с самолета: российского оппозиционера задержали в аэропорту Петербурга (фото)

Против экс-директора общественной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова возбудили уголовное дело из-за прошлогоднего поста в Facebook.

31 марта в аэропорту Санкт-Петербурга остановили самолет и задержали российского оппозиционера Андрея Пивоварова. Об этом он сам сообщил в своем Twitter.

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По словам Пивоварова, в понедельник он собрался вылететь в отпуск и прошел таможню в аэропорту "Пулково", самолет уже готовился вылетать в Варшаву, но его остановили на взлетной полосе. Бывшего директора "Открытой России" привели в отдел ФСБ.

Позже команда оппозиционера сообщила, что у Андрея Пивоварова отобрали телефон. Как объяснили правоохранители, пассажира задержали после объявления в розыск в рамках уголовного дела об осуществлении деятельности или сотрудничество нежелательной организации. Вероятно, речь идет об "Открытой России", которую закрыли 27 мая 2021 года.

[ + – ] Пост Андрея Пивоварова после задержания в Пулково Фото: Скриншот

Вскоре Андрей Пивоваров передал через адвоката письмо, которое написал в здании Следственного комитета РФ перед допросом. Как отметил оппозиционер, его планируют перевезти для проведения обысков, а после этого доставить самолетом в Краснодар.

"Все это, конечно, не радует, но я не унываю. И вы не унывайте. Такие вещи говорят нам о том, что они нас боятся, а нас большинство. Все будет хорошо, держитесь там!", — написал Пивоваров.

[ + – ] Письмо Андрея Пивоварова, отправленное перед допросом в СК Фото: Телеграм / Пивоваров

Как передает "BBC", официальным основанием для возбуждения уголовного дела стал пост Артема Пивоварова в соцсети Facebook от 12 августа 2020 года, опубликованный из Краснодара. Следователи пришли к выводу, что публикация содержит агитацию по сбору средств.

BBC обратило внимание, что 12 августа на странице Пивоварова нет постов, совпадающих с описанием правоохранителей. Журналисты предположили, что в постановлении имеется в виду репост записи депутата Александра Коровайного, который задержанный сделал на своей странице 13 августа. В нем идет речь об избирательной кампании активистки "Открытой России" Яны Антоновой по выборам в городскую думу Краснодара в 2020 году, а также о 200 тысячах рублей, необходимых для продолжения. Тогда против кандидата тоже возбудили уголовное дело о сотрудничестве с нежелательной организацией.

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