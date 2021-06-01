Зняли з літака: російського опозиціонера затримали в аеропорту Петербурга (фото)

Проти ексдиректора громадської організації "Відкрита Росія" Андрія Пивоварова порушили кримінальну справу через торішній допис у Facebook.

31 березня в аеропорту Санкт-Петербурга зупинили літак і затримали російського опозиціонера Андрія Пивоварова. Про це він сам повідомив у своєму Twitter.

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За словами Пивоварова, в понеділок він зібрався вилетіти у відпустку і пройшов митницю в аеропорту "Пулково", літак вже готувався вилітати до Варшави, але його зупинили на злітній смузі. Колишнього директора "Відкритої Росії" привели до відділу ФСБ.

Пізніше команда опозиціонера повідомила, що в Андрія Пивоварова забрали телефон. Як пояснили правоохоронці, пасажира затримали після оголошення в розшук у рамках кримінальної справи про здійснення діяльності або співробітництво небажаної організації. Ймовірно, йдеться про "Відкриту Росію", яку закрили 27 травня 2021 року.

[ + – ] Допис Андрія Пивоварова після затримання в Пулково Фото: Скриншот

Незабаром Андрій Пивоваров передав через адвоката лист, написаний в будівлі Слідчого комітету РФ перед допитом. Як зазначив опозиціонер, його планують перевезти для проведення обшуків, а після цього доставити літаком до Краснодару.

"Все це, звичайно, не радує, але я не сумую. І ви не сумуйте. Такі речі говорять нам про те, що вони нас бояться, а нас більшість. Все буде добре, тримайтеся там!" — написав Пивоваров.

[ + – ] Лист Андрія Пивоварова, відправлений перед допитом в СК Фото: Телеграм / Пивоваров

Як передає "BBC", офіційною підставою для порушення кримінальної справи став допис Артема Пивоварова в соцмережі Facebook від 12 серпня 2020 року, опублікований з Краснодара. Слідчі дійшли висновку, що публікація містить агітацію щодо збору коштів.

BBC звернуло увагу, що 12 серпня на сторінці Пивоварова немає дописів, які збігаються з описом правоохоронців. Журналісти припустили, що в постанові мається на увазі репост запису депутата Олександра Коровайного, який затриманий зробив на своїй сторінці 13 серпня. У ньому йдеться про виборчу кампанію активістки "Відкритої Росії" Яни Антонової з виборів до міської думи Краснодара в 2020 році, а також про 200 тисяч рублів, необхідних для продовження. Тоді проти кандидата теж порушили кримінальну справу про співпрацю з небажаною організацією.

Раніше стало відомо, що журналіста Романа Протасевича затримали в Мінську після того, як екстрено посадили літак компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. З борту також зняли його дівчину Софію Сапегу.

Пізніше з'явилася інформація, що Романа Протасевича відправили в СІЗО КДБ у Мінську, куди раніше посадили Софію Сапегу. За словами родичів, їм вдалося відправити заарештованому передачу.

У Росії ФСБ затримала 14 українців із нібито радикального угрупування "М.К.У". Як заявили правоохоронці, у затриманих виявили зброю та інструкції з виготовлення вибухівки.