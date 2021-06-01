"Подозрительная активность": ВВС Малайзии перехватили сразу 16 самолетов ВВС Китая (фото)

Малайзийский МИД направит в КНР ноту протеста, а также попросит объяснить нарушение своего воздушного пространства.

Королевские Военно-воздушные силы Малайзии подняли в воздух 18 самолет, чтобы перехватить 16 самолетов Военно-воздушных сил КНР. Об этом сообщает Reuters.

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Перехват, как заявляют в Минобороны Малайзии, произошел вчера, 31 мая. Китайские самолеты пролетели в пределах 60 морских миль от малайзийского штата Саравак, в Южно-Китайском море. В оборонном ведомстве заявили, что китайские пилоты проигнорировали попытки связаться с ними авиадиспетчерами, несмотря на несколько инструкций. Среди китайских самолетов были в основном транспортные Ил-76 и Xian Y-20.

Инцидент в Малайзии называют серьезной угрозой национальному суверенитету и безопасности полетов, поэтому они направляют ноту протеста в КНР и попросят китайского посла объяснить действия их ВВС.

[ + – ] Маршрут китайских самолетов Фото: BBC

"Позиция Малайзии ясна — наличие дружественных дипломатических отношений с любыми странами не означает, что мы пойдем на компромисс в отношении нашей национальной безопасности", — заявил глава МИД Малайзии Хусейн Хишаммуддин.

В Китае же сообщают, что их самолеты двигались в строго соблюдения норм международного права, и они не нарушили воздушного пространства других стран.

Китай выдвигает свои претензии на Южно-Китайское море, через которое ежегодно проходят судна на сумму около 3 трлн долларов. КНР также построила военные объекты на островах. А между Малайзией и Китаем это уже не первый конфликт. В 2020 году китайское исследовательское судно действовало на протяжении месяца в экономической зоне Малайзии.

Напомним, в марте НАТО перехватило полдюжины групп российских самолетов в течение 6 часов. В апреле российские бомбардировщики вторгались в небо над Балтикой и были перехвачены натовскими истребителями.