"Підозріла активність": ВПС Малайзії перехопили відразу 16 літаків ВПС Китаю (фото)

Малайзійське МЗС направить у КНР ноту протесту, а також попросить пояснити порушення свого повітряного простору.

Королівські Військово-повітряні сили Малайзії підняли в повітря 18 літаків, щоб перехопити 16 літаків Військово-повітряних сил КНР. Про це повідомляє Reuters.

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Перехоплення, як заявляють у Міноборони Малайзії, сталося вчора, 31 травня. Китайські літаки пролетіли в межах 60 морських миль від малайзійського штату Саравак, у Південно-Китайському морі. В оборонному відомстві заявили, що китайські пілоти проігнорували спроби зв'язатися з ними авіадиспетчерами, незважаючи на кілька інструкцій. Серед китайських літаків були в основному транспортні Іл-76 і Xian Y-20.

Інцидент у Малайзії називають серйозною загрозою національному суверенітету і безпеці польотів, тому вони направляють ноту протесту в КНР і попросять китайського посла пояснити дії їхніх ВПС.

[ + – ] Маршрут китайських літаків Фото: trump-elections

"Позиція Малайзії зрозуміла — наявність дружніх дипломатичних відносин з будь-якими країнами не означає, що ми підемо на компроміс щодо нашої національної безпеки", — заявив голова МЗС Малайзії Хусейн Хішаммуддін.

У Китаї ж повідомляють, що їхні літаки рухалися в суворому дотриманні норм міжнародного права, і вони не порушили повітряного простору інших країн.

Китай висуває свої претензії на Південно-Китайське море, через яке щорічно проходять судна на суму близько 3 трлн доларів. КНР також побудувала військові об'єкти на островах. А між Малайзією і Китаєм це вже не перший конфлікт. У 2020 році китайське дослідницьке судно діяло протягом місяця в економічній зоні Малайзії.

Нагадаємо, що в березні НАТО перехопило півдюжини груп російських літаків упродовж 6 годин. У квітні російські бомбардувальники вторгалися в небо над Балтикою і були перехоплені натовськими винищувачами.