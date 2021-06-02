В Канаде разрешили комбинировать разные вакцины от COVID-19 при первой и второй прививках

Проведенные в Великобритании и Испании исследования свидетельствуют о безопасности и эффективности сочетания препаратов AstraZeneca, Pfizer и Moderna.

Руководство Национального совещательного комитета Канады по иммунизации (NACI) рекомендует гражданам в случае необходимости комбинировать разные виды вакцин от коронавируса при получении первой и второй дозы. Об этом сообщает СВС.

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Так, в NACI поменяли руководство по вакцинации от COVID-19 и разрешили после первого укола вакцины AstraZeneca-Oxford вторую делать препаратом от Pfizer-BioNTech или Moderna, поскольку при их создании использовалась похожая технология мРНК.

Отмечается, что обновленное руководство по вакцинации базируется на проведенных в Великобритании и Испании исследованиях, результаты которых свидетельствуют о том, что сочетание этих препаратов является безопасным и эффективным для предотвращения COVID-19.

Главный санврач Канады, доктор Тереза Тэм во время пресс-конференции, которая состоялась во вторник, 1 июня, подчеркнула, что решение о взаимозаменяемом сочетании мРНК-вакцин не является новым. По ее словам, похожий принцип ранее уже использовался для различных типов вакцин, в том числе — от гриппа и гепатита А.

Сообщается, что в Канаде как минимум одну дозу препарата Pfizer получили более 13 миллионов человек, вакцины от Moderna - более 3,5 миллиона, а AstraZeneca — более 2,1 миллиона.

По информации портала Worldometers, за время пандемии в Канаде зафиксировали 1 383 215 случаев коронавируса. От этой болезни в стране умерли 25 566 человек.

Напомним, в начале мая в Канаде одобрили вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет. Это — первая страна в мире, где разрешили прививать от COVID-19 несовершеннолетних.

С конца марта Минздрав Канады начал размещать на этикетках вакцин от коронавируса AstraZeneca и Covishield напоминания о том, что после получения прививки возможны случаи тромбоза.