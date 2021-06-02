У Канаді дозволили комбінувати різні вакцини від COVID-19 під час першого і другого щеплення

Проведені у Великобританії та Іспанії дослідження свідчать про безпеку та ефективність поєднання препаратів AstraZeneca, Pfizer і Moderna.

Керівництво Національного дорадчого комітету Канади імунізації (NACI) рекомендує громадянам у разі необхідності комбінувати різні види вакцин від коронавірусу при отриманні першої і другої дози. Про це повідомляє СВС.

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Так, у NACI поміняли керівництво з вакцинації від COVID-19 і дозволили після першого уколу вакцини AstraZeneca-Oxford другий робити препаратом від Pfizer-BioNTech або Moderna, оскільки при їх створенні використовувалася схожа технологія мРНК.

Зазначається, що оновлене керівництво з вакцинації базується на проведених у Великобританії та Іспанії дослідженнях, результати яких свідчать про те, що поєднання цих препаратів є безпечним та ефективним для запобігання COVID-19.

Головний санлікар Канади, доктор Тереза Тем, під час пресконференції, яка відбулася у вівторок, 1 червня, підкреслила, що рішення про взаємозамінне поєднання мРНК-вакцин не є новим. За її словами, схожий принцип раніше вже використовувався для різних типів вакцин, у тому числі — від грипу і гепатиту А.

Повідомляється, що в Канаді як мінімум одну дозу препарату Pfizer отримали понад 13 мільйонів чоловік, вакцини від Moderna — понад 3,5 мільйони, а AstraZeneca — понад 2,1 мільйони.

За інформацією порталу Worldometers, за час пандемії в Канаді зафіксували 1 383 215 випадків коронавірусу. Від цієї хвороби в країні померли 25 566 осіб.

Нагадаємо, на початку травня в Канаді схвалили вакцинацію дітей у віці від 12 до 15 років. Це — перша країна у світі, де дозволили щепити від COVID-19 неповнолітніх.

З кінця березня МОЗ Канади почало розміщувати на етикетках вакцин від коронавірусу AstraZeneca і Covishield нагадування про те, що після отримання щеплення можливі випадки тромбозу.