В Японии зафиксировали новую мутацию COVID-19 на основе "британского" штамма

По словам медиков, зараженный мужчина не выезжал за пределы страны, а вирус, вероятно, мутировал в его организме.

Власти японского города Кобе объявили о новой мутации коронавируса на основе "британского" штамма COVID-19, которую ранее не выявляли на территории Японии.

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Об этом сообщает местное издание NHK.

Как утверждают специалисты, штамм коронавируса, который активно распространяется в Великобритании, подвергся дальнейшей мутации и его выявили у 50-летнего жителя страны.

По данным СМИ, 17 апреля 50-летний мужчина в медицинском учреждении сделал ПЦР-тест, который и выявил новый мутировавший штамм коронавируса. Муниципальный институт наук здоровья провел анализ генома и подробно изучил очередной штамм. В ходе исследования было подтверждено, что у мужчины — мутировавший вирус на основе "британского" штамма.

Зараженный мужчина и его семья, как утверждают медики, не выезжали за пределы Японии, а вирус, вероятно, мутировал в организме.

В городском управлении здравоохранения также сообщили, что в Кобе было зафиксировано свыше 150 случаев заражения другими штаммами COVID-19, а власти "продолжат принимать тщательные меры для предотвращения распространения инфекции".

Ранее Фокус сообщал, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано 2205 новых случаев COVID-19. Жертвами коронавирусной инфекции стали 158 человек, а за день было сделано почти 65 тысяч тестов.

Также Фокус рассказывал, что ВОЗ одобрила использование вакцины CoronaVac от Covid-19. Препарат, которым прививают украинцев, показывает эффективность на уровне 51% от шанса заразиться и на 100% защищает от тяжелой формы коронавируса.