В Японії зафіксували нову мутацію COVID-19 на основі "британського" штаму

За словами медиків, заражений чоловік не виїжджав за межі країни, а вірус, імовірно, мутував у його організмі.

Влада японського міста Кобе оголосила про нову мутацію коронавірусу на основі "британського" штаму COVID-19, яку які раніше не виявляли на території Японії.

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Про це повідомляє місцеве видання NHK.

Як стверджують фахівці, штам коронавірусу, який активно поширюється у Великобританії, піддався подальшій мутації і його виявили у 50-річного жителя країни.

За даними ЗМІ, 17 квітня 50-річний чоловік у медичній установі зробив ПЛР-тест, який і виявив новий мутований штам коронавірусу. Державний університет наук здоров'я провів аналіз генома і детально вивчив черговий штам. У процесі дослідження було підтверджено, що у чоловіка — мутований вірус на основі "британського" штаму.

Заражений чоловік і його родина, як стверджують медики, не виїжджали за межі Японії, а вірус, імовірно, мутував в організмі.

У міському управлінні охорони здоров'я також повідомили, що в Кобе було зафіксовано понад 150 випадків зараження іншими штамами COVID-19, а влада "продовжать приймати ретельні заходи для запобігання поширенню інфекції".

Раніше Фокус повідомляв, що за минулу добу в Україні зафіксовано 2205 нових випадків COVID-19. Жертвами коронавірусної інфекції стали 158 осіб, а за день було зроблено майже 65 тисяч тестів.

Також Фокус розповідав, що ВООЗ схвалила використання вакцини CoronaVac від Covid-19. Препарат, яким прищеплюють українців, показує ефективність на рівні 51% від шансу заразитися і на 100% захищає від важкої форми коронавірусу.