В Украине их уже 1,7 млн доз: ВОЗ одобрила использование вакцины CoronaVac от Covid-19

Препарат, по данным экспертов организации, показывает эффективность на уровне 51% от шанса заразиться и на 100% защищает от тяжелой формы коронавируса.

Всемирная организация здоровья одобрила экстренное использование китайской вакцины CoronaVac, которую производит китайская компания Sinovac. Об этом сообщается на сайте организации.

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"Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации рекомендует вакцину для использования у взрослых в возрасте от 18 лет и старше по схеме введения двух доз с интервалом от двух до четырех недель. Результаты эффективности вакцины показали, что вакцина предотвратила симптоматическое заболевание у 51% вакцинированных и предотвратила тяжелую форму COVID-19 и госпитализацию у 100% изучаемого населения", — указывается в сообщении.

При этом указывается, что ограничивать использование вакцины для людей старше 60 лет не нужно. Вакцина, вероятно, будет иметь защитный эффект у пожилых людей. Но отдельных данных об эффективности вакцины среди людей старше 60 лет у ВОЗ нет, так как в клинических испытаниях было слишком мало людей этой возрастной группы.

Напомним, 26 мая в Украину прибыла 4 партия китайского препарата от коронавируса. На данный момент в страну привезли 1,7 млн доз из 1,9 млн купленных доз. Первая партия вакцины прибыла в Украину 30 апреля.

В Киеве действует центр вакцинации от COVID-19, в котором прививку делают именно китайским препаратом.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoronaVac, которую везут в Украину.