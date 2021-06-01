В Украине их уже 1,7 млн доз: ВОЗ одобрила использование вакцины CoronaVac от Covid-19
Препарат, по данным экспертов организации, показывает эффективность на уровне 51% от шанса заразиться и на 100% защищает от тяжелой формы коронавируса.
Всемирная организация здоровья одобрила экстренное использование китайской вакцины CoronaVac, которую производит китайская компания Sinovac. Об этом сообщается на сайте организации.
"Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации рекомендует вакцину для использования у взрослых в возрасте от 18 лет и старше по схеме введения двух доз с интервалом от двух до четырех недель. Результаты эффективности вакцины показали, что вакцина предотвратила симптоматическое заболевание у 51% вакцинированных и предотвратила тяжелую форму COVID-19 и госпитализацию у 100% изучаемого населения", — указывается в сообщении.
При этом указывается, что ограничивать использование вакцины для людей старше 60 лет не нужно. Вакцина, вероятно, будет иметь защитный эффект у пожилых людей. Но отдельных данных об эффективности вакцины среди людей старше 60 лет у ВОЗ нет, так как в клинических испытаниях было слишком мало людей этой возрастной группы.
Напомним, 26 мая в Украину прибыла 4 партия китайского препарата от коронавируса. На данный момент в страну привезли 1,7 млн доз из 1,9 млн купленных доз. Первая партия вакцины прибыла в Украину 30 апреля.
В Киеве действует центр вакцинации от COVID-19, в котором прививку делают именно китайским препаратом.
Фокус разбирался, что известно о вакцине CoronaVac, которую везут в Украину.