В Україні їх уже 1,7 млн доз: ВООЗ схвалила використання вакцини CoronaVac від Covid-19

Препарат, за даними експертів організації, показує ефективність на рівні 51% від шансу заразитися і на 100% захищає від важкої форми коронавірусу.

Всесвітня організація здоров'я схвалила екстрене використання китайської вакцини CoronaVac, яку виробляє китайська компанія Sinovac. Про це повідомляється на сайті організації.

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"Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації рекомендує вакцину для використання дорослим у віці від 18 років і старшим за схемою введення двох доз з інтервалом від двох до чотирьох тижнів. Результати ефективності вакцини показали, що вакцина запобігла симптоматичному захворюванню в 51% вакцинованим і запобігла важкій формі COVID-19 і госпіталізації в 100% досліджуваного населення", — вказується в повідомленні.

При цьому вказується, що обмежувати використання вакцини для людей старших за 60 років не потрібно. Вакцина, ймовірно, буде мати захисний ефект у людей літнього віку. Але окремих даних про ефективність вакцини серед людей старших за 60 років у ВООЗ немає, оскільки в клінічних випробуваннях було занадто мало людей цієї вікової групи.

Нагадаємо, 26 травня в Україну прибула 4 партія китайського препарату від коронавірусу. Наразі в країну привезли 1,7 млн доз з 1,9 млн куплених доз. Перша партія вакцини прибула в Україну 30 квітня.

У Києві діє центр вакцинації від COVID-19, у якому щеплення роблять саме китайським препаратом.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoronaVac, яку везуть в Україну.