Въезд в Турцию: в министерстве объяснили, когда понадобятся тесты

С 4 июня для въезда в Турцию необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, либо справку о получении двух доз вакцин или факта болезни COVID-19 в последние 6 месяцев.

С 4 июня от иностранных граждан, которые прибывают в Турцию, будут требовать негативный результат теста на коронавирус либо другие документы, подтверждающие факт отсутствия болезни на данный момент.

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Об этом информирует пресс-служба Минкульта Украины.

Сообщается, что власти Турции решили ужесточить карантинные ограничения для иностранных туристов из-за изменения эпидемической ситуации внутри страны.

С 4 июня для въезда в Турцию необходимо предъявить один из документов:

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа до пересечения границы;

отрицательный результат быстрого теста на антигены, который был сделан в течение последних 48 часов.

документ о получении двух доз вакцины от COVID-19 за 14 дней до прибытия в Турцию;

справка о том, что пассажир вылечился от коронавируса в последние 6 месяцев.

Отметим, что власти Турции 15 мая отменили обязательное предоставление ПЦР-тестов гражданам, прибывающих из целого ряда стран, в том числе и из Украины, но это ослабление временно приостанавливается и продлиться только до 3 июня включительно.

Ранее Фокус рассказывал, что власти Турции ужесточили карантинные ограничения и снова будут требовать от украинцев негативные ПЦР-тесты. В турецких аэропортах также будет проводиться выборочное ПЦР-тестирование на COVID-19, и если у человека обнаружат коронавирус, ему придется лечиться по утвержденному Минздравом Турции протоколом.

Также Фокус сообщал, что Турция отменила для украинцев обязательные ПЦР-тесты. Нововведение вступило в силу с 15 мая, и украинские туристы во время путешествия могли сэкономить до 1000 гривен