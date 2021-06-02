В'їзд до Туреччини: в міністерстві пояснили, коли знадобляться тести

З 4 червня для в'їзду до Туреччини необхідно пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, або довідку про отримання двох доз вакцин або факту хвороби COVID-19 в останні 6 місяців.

З 4 червня від іноземних громадян, які прибувають до Туреччини, вимагатимуть негативний результат тесту на коронавірус або інші документи, що підтверджують факт відсутності хвороби.

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Про це інформує пресслужба Мінкульту України.

Повідомляється, що влада Туреччини вирішила посилити карантинні обмеження для іноземних туристів через зміни епідемічної ситуації всередині країни.

З 4 червня для в'їзду до Туреччини необхідно пред'явити один із документів:

негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше, ніж за 72 години до перетину кордону;

негативний результат швидкого тесту на антигени, який був зроблений протягом останніх 48 годин.

документ про отримання двох доз вакцини від COVID-19 за 14 днів до прибуття в Туреччину;

довідка про те, що пасажир вилікувався від коронавірусу в останні 6 місяців.

Зазначимо, що влада Туреччині 15 травня скасувала обов'язкове надання ПЛР-тестів громадянам, які прибувають з низки країн, зокрема й з України, але це ослаблення тимчасово призупиняється і триватиме лише до 3 червня включно.

Раніше Фокус розповідав, що влада Туреччини посилила карантинні обмеження і знову вимагатиме від українців негативні ПЛР-тести. У турецьких аеропортах також буде проводитися вибіркове ПЛР-тестування на COVID-19, і якщо в людини виявлять коронавірус, їй доведеться лікуватися за затвердженим Міністерством охорони здоров'я Туреччини протоколом.

Також Фокус повідомляв, що Туреччина скасувала для українців обов'язкові ПЛР-тести. Нововведення набуло чинності з 15 травня, й українські туристи під час подорожі могли заощадити до 1 000 гривень