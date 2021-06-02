В'їзд до Туреччини: в міністерстві пояснили, коли знадобляться тести
З 4 червня для в'їзду до Туреччини необхідно пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, або довідку про отримання двох доз вакцин або факту хвороби COVID-19 в останні 6 місяців.
З 4 червня від іноземних громадян, які прибувають до Туреччини, вимагатимуть негативний результат тесту на коронавірус або інші документи, що підтверджують факт відсутності хвороби.
Про це інформує пресслужба Мінкульту України.
Повідомляється, що влада Туреччини вирішила посилити карантинні обмеження для іноземних туристів через зміни епідемічної ситуації всередині країни.
З 4 червня для в'їзду до Туреччини необхідно пред'явити один із документів:
- негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше, ніж за 72 години до перетину кордону;
- негативний результат швидкого тесту на антигени, який був зроблений протягом останніх 48 годин.
- документ про отримання двох доз вакцини від COVID-19 за 14 днів до прибуття в Туреччину;
- довідка про те, що пасажир вилікувався від коронавірусу в останні 6 місяців.
Зазначимо, що влада Туреччині 15 травня скасувала обов'язкове надання ПЛР-тестів громадянам, які прибувають з низки країн, зокрема й з України, але це ослаблення тимчасово призупиняється і триватиме лише до 3 червня включно.
Раніше Фокус розповідав, що влада Туреччини посилила карантинні обмеження і знову вимагатиме від українців негативні ПЛР-тести. У турецьких аеропортах також буде проводитися вибіркове ПЛР-тестування на COVID-19, і якщо в людини виявлять коронавірус, їй доведеться лікуватися за затвердженим Міністерством охорони здоров'я Туреччини протоколом.
Також Фокус повідомляв, що Туреччина скасувала для українців обов'язкові ПЛР-тести. Нововведення набуло чинності з 15 травня, й українські туристи під час подорожі могли заощадити до 1 000 гривень