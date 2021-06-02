Так дешевле: Amazon разрешила пользователям подавать на нее в суд

Ранее претензии потребителей рассматривались в арбитраже, из-за чего издержки компании на урегулирование споров быстро росли.

Компания Amazon недавно изменила условия обслуживания, дав разрешение своим клиентам подавать иски в суд вместо того, чтобы проходить арбитражный процесс.

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Как сообщает издание The Verge, изменения были внесены после того, как около 75 тыс. пользователей аудиоколонок Echo организовались для подачи индивидуальных арбитражных дел, ведение которых обошлось бы Amazon в миллионы долларов.

В отличие от судебных исков, арбитражные дела рассматриваются третьей стороной, а не судьей или присяжными. Согласно правилам Американской арбитражной ассоциации (которые были указаны в старых условиях обслуживания Amazon), компания-ответчик должна уплатить сотни, а порой и тысячи, долларов сборов, когда потребитель подает иск против нее. В суде же сбор уплачивает проигравшая сторона, а величина сбора зачастую меньше, чем в арбитраже.

Теперь раздел "Споры" условий пользования Amazon гласит, что любые споры или претензии будут рассматриваться в государственных или федеральных судах округа Кинг, штат Вашингтон. Пользователей также уведомляют, что они соглашаются на исключительную юрисдикцию и подсудность в этих судах. И что он отказывается от права на суд присяжных.

Отметим, что и ранее некоторые претензии к Amazon не рассматривались в арбитраже. Так, компания получила несколько обвинений в том, что ее виртуальный ассистент Alexa делал аудиозаписи разговоров несовершеннолетних детей. Судьи постановили, что такие дела не подлежат рассмотрению в арбитраже, поскольку несовершеннолетние не соглашались с условиями обслуживания (не подписывали их).

Напомним, Amazon при приеме на работу теперь не будет тестировать кандидатов на употребление марихуаны. В заявлении компании сказано, что делается это для того, чтобы "стать лучшим работодателем и самым безопасным местом для работы на Земле".

Генеральный директор и основной владелец Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $186 млрд, официально уйдет в отставку 5 июля 2021 года.