Так дешевше: Amazon дозволила користувачам подавати на неї в суд

Раніше претензії споживачів розглядалися в арбітражі, через що витрати компанії на врегулювання суперечок швидко росли.

Компанія Amazon недавно змінила умови обслуговування, давши дозвіл своїм клієнтам подавати позови в суд замість того, щоб проходити арбітражний процес.

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Як повідомляє видання The Verge, зміни були внесені після того, як близько 75 тис. користувачів аудіоколонок Echo організувалися для подачі індивідуальних арбітражних справ, ведення яких обійшлося б Amazon в мільйони доларів.

На відміну від судових позовів, арбітражні справи розглядаються третьою стороною, а не суддею або присяжними. Згідно з правилами Американської арбітражної асоціації (які були вказані в старих умовах обслуговування Amazon), компанія-відповідач повинна сплатити сотні, а часом і тисячі, доларів зборів, коли споживач подає позов проти неї. У суді ж збір сплачує сторона, що програла, а величина збору часто менша, ніж в арбітражі.

Тепер розділ "Суперечки" умов користування Amazon говорить, що будь-які спірні питання або претензії будуть розглядатися в державних або федеральних судах округу Кінг, штат Вашингтон. Користувачів також повідомляють, що вони погоджуються на виняткову юрисдикцію та підсудність у цих судах. І що він відмовляється від права на суд присяжних.

Зазначимо, що і раніше деякі претензії до Amazon не розглядалися в арбітражі. Так, компанія отримала кілька звинувачень у тому, що її віртуальний асистент Alexa робив аудіозаписи розмов неповнолітніх дітей. Судді постановили, що такі справи не підлягають розгляду в арбітражі, оскільки неповнолітні не погоджувалися з умовами обслуговування (не підписували їх).

Нагадаємо, Amazon у порцесі прийому на роботу тепер не буде тестувати кандидатів на вживання марихуани. У заяві компанії сказано, що робиться це для того, щоб "стати кращим роботодавцем і найбезпечнішим місцем для роботи на Землі".

Генеральний директор і основний власник Amazon Джефф Безос, чий статок оцінюється у $186 млрд, офіційно піде у відставку 5 липня 2021 року.