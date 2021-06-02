Так дешевше: Amazon дозволила користувачам подавати на неї в суд
Раніше претензії споживачів розглядалися в арбітражі, через що витрати компанії на врегулювання суперечок швидко росли.
Компанія Amazon недавно змінила умови обслуговування, давши дозвіл своїм клієнтам подавати позови в суд замість того, щоб проходити арбітражний процес.
Як повідомляє видання The Verge, зміни були внесені після того, як близько 75 тис. користувачів аудіоколонок Echo організувалися для подачі індивідуальних арбітражних справ, ведення яких обійшлося б Amazon в мільйони доларів.
На відміну від судових позовів, арбітражні справи розглядаються третьою стороною, а не суддею або присяжними. Згідно з правилами Американської арбітражної асоціації (які були вказані в старих умовах обслуговування Amazon), компанія-відповідач повинна сплатити сотні, а часом і тисячі, доларів зборів, коли споживач подає позов проти неї. У суді ж збір сплачує сторона, що програла, а величина збору часто менша, ніж в арбітражі.
Тепер розділ "Суперечки" умов користування Amazon говорить, що будь-які спірні питання або претензії будуть розглядатися в державних або федеральних судах округу Кінг, штат Вашингтон. Користувачів також повідомляють, що вони погоджуються на виняткову юрисдикцію та підсудність у цих судах. І що він відмовляється від права на суд присяжних.
Зазначимо, що і раніше деякі претензії до Amazon не розглядалися в арбітражі. Так, компанія отримала кілька звинувачень у тому, що її віртуальний асистент Alexa робив аудіозаписи розмов неповнолітніх дітей. Судді постановили, що такі справи не підлягають розгляду в арбітражі, оскільки неповнолітні не погоджувалися з умовами обслуговування (не підписували їх).
Нагадаємо, Amazon у порцесі прийому на роботу тепер не буде тестувати кандидатів на вживання марихуани. У заяві компанії сказано, що робиться це для того, щоб "стати кращим роботодавцем і найбезпечнішим місцем для роботи на Землі".
Генеральний директор і основний власник Amazon Джефф Безос, чий статок оцінюється у $186 млрд, офіційно піде у відставку 5 липня 2021 року.