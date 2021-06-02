Минус 21 страна: "Белавиа" подвела итоги запрета на полеты

Самолеты авиаперевозчика могут летать лишь в девять стран. В коллективе компании заявили, что "прилагают все усилия, чтобы справиться".

Белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" из-за инцидента с самолетом авиакомпании "Ryanair" в Минске потеряла более двух третей стран-направлений для пассажирских перевозок.

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Как сообщила пресс-служба компании в соцсети Facebook, осталось лишь девять стран, куда на данный момент могут летать авиалайнеры "Белавиа".

Страны, куда могут летать самолеты "Belavia":

Армения;

Азербайджан;

Грузия;

Россия;

Израиль;

Казахстан;

Турция;

Узбекистан;

ОАЭ.

Не может выполнять полеты авиакомпания в эти страны:

Литва;

Великобритания;

Франция;

Украина;

Латвия;

Финляндия;

Чехия;

Швеция;

Эстония;

Польша;

Италия;

Нидерланды;

Германия;

Австрия;

Бельгия;

Испания;

Венгрия;

Молдавия;

Сербия;

Кипр;

Калининград (РФ).

В компании отметили, что для них сложившаяся ситуация принесла "большие потери", однако коллектив "Белавиа" прилагает все усилия, чтобы "справиться".

Сообщается также, что авиакомпания работает над поиском новых направлений для полетов и корректировкой маршрутов.

Ранее сообщалось, что "Белавиа" не станет летать в Крым, несмотря на отмену рейсов в Европу в связи с тем, что в Беларуси полуостров до сих пор не признан российским.

На сайте авиакомпании появилась информация, что в связи с запретом на выполнение рейсов со стороны ряда стран она вынуждена отменить полеты по европейским направлениям по 30 октября 2021 года.

Запреты на полеты стали реакцией мирового сообщества на то, что 23 мая в аэропорту Минска был задержан бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Самолет Ryanair, на борту которого он находился, экстренно посадили в Минске из-за "минирования".

Фокус разбирался в том, что может произойти с авиацией Украины после остановки полетов в Беларусь.