Мінус 21 країна: "Белавіа" підбила підсумки заборони на польоти

Літаки авіаперевізника можуть літати лише в дев'ять країн. У колективі компанії заявили, що "докладають усіх зусиль, щоб впоратися".

Білоруська державна авіакомпанія "Белавіа" через інцидент із літаком авіакомпанії "Ryanair" у Мінську втратила понад дві третини країн-напрямків для пасажирських перевезень.

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Як повідомила пресслужба компанії в соцмережі Facebook, залишилося лише дев'ять країн, куди наразі можуть літати авіалайнери "Белавіа".

Країни, до яких можуть літати літаки "Belavia":

Вірменія;

Азербайджан;

Грузія;

Росія;

Ізраїль;

Казахстан;

Туреччина;

Узбекистан;

ОАЕ.

Не може здійснювати польоти авіакомпанія в ці країни:

Литва;

Великобританія;

Франція;

Україна;

Латвія;

Фінляндія;

Чехія;

Швеція;

Естонія;

Польща;

Італія;

Нідерланди;

Німеччина;

Австрія;

Бельгія;

Іспанія;

Угорщина;

Молдова;

Сербія;

Кіпр;

Калінінград (РФ).

У компанії зазначили, що для них ситуація, яка склалася, принесла "великі втрати", однак колектив "Белавіа" докладає всіх зусиль, щоб "впоратися".

Повідомляється також, що авіакомпанія працює над пошуком нових напрямків для польотів і коригуванням маршрутів.

Раніше повідомлялося, що "Белавіа" не літатиме в Крим, незважаючи на скасування рейсів до Європи в зв'язку з тим, що в Білорусі півострів досі не визнаний російським.

На сайті авіакомпанії з'явилася інформація, що в зв'язку із забороною на здійснення рейсів із боку низки країн вона змушена скасувати польоти за європейськими напрямками по 30 жовтня 2021 року.

Заборони на польоти стали реакцією світової спільноти на те, що 23 травня в аеропорту Мінська був затриманий колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Літак Ryanair, на борту якого він перебував, екстрено посадили в Мінську через "мінування".

Фокус розбирався в тому, що може статися з авіацією України після зупинки польотів у Білорусь.