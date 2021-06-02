Глава Wizz Air раскритиковал страны ЕС за запрет полетов над Беларусью

Йожеф Варади убежден в том, что пассажирам самолета "Афины – Вильнюс", который экстренно приземлили в Минске, ничего не угрожало.

Генеральный директор авиакомпании "Wizz Air" Йожеф Варади считает рекомендации Европейского Союза относительно прекращения полетом над Беларусью "политической мерой".

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Как информирует в среду, 2 июня Reuters, Варади убежден в том, что вынужденная посадка авиалайнера компании "Ryanair" в Минске, во время которой был задержан оппозиционер Роман Протасевич, не поставила под угрозу безопасность полета.

"Не думаю, что это правильная реакция. Не считаю, что авиация должна использоваться как инструмент политических санкций", – заявил представитель "Wizz Air"

Варади считает, что санкции в отношении Беларуси в связи с данным инцидентом – "политическая мера".

«Не произошло ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полетов. Я не думаю, что кому-то было небезопасно. Это политическая мера, это не мера безопасности", – добавил гендиректор авиакомпании-лоукостера.

Напомним, 24 мая лидеры государств и правительств ЕС приняли решение закрыть небо для белорусских авиакомпаний, а также запретить им осуществлять посадки в аэропортах, расположенных на территории сообщества.

О прекращении полетов в воздушном пространстве Беларуси (транзитных и с посадкой) уже сообщили такие авиакомпании:

немецкая Lufthansa

нидерландская KLM

шведская SAS

венгерская Wizz Air

латвийская Air Baltic

австрийская Austrian Airlines

сингапурская Singapore Airlines

финская Finnair

французская Air France

польская LOT

23 мая бывшего редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали в аэропорту Минска вместе с его девушкой. Оппозиционер летел из Афин в Вильнюс на борту самолета, который экстренно посадили в Беларуси. Во время авиаперелета якобы поступил сигнал о минировании авиалайнера.