Глава Wizz Air розкритикував країни ЄС за заборону польотів над Білоруссю

Йожеф Вараді переконаний в тому, що пасажирам літака "Афіни — Вільнюс", який екстрено приземлили в Мінську, нічого не загрожувало.

Генеральний директор авіакомпанії "Wizz Air" Йожеф Вараді вважає рекомендації Європейського Союзу щодо припинення польотів над Білоруссю "політичним заходом".

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Як інформує в середу, 2 червня, Reuters, Вараді переконаний в тому, що вимушена посадка авіалайнера компанії "Ryanair" у Мінську, під час якої був затриманий опозиціонер Роман Протасевич, що не поставила під загрозу безпеку польоту.

"Не думаю, що це правильна реакція. Не вважаю, що авіація повинна використовуватися як інструмент політичних санкцій", — заявив представник "Wizz Air"

Вараді вважає, що санкції щодо Білорусі у зв'язку з цим інцидентом — "політичний захід".

«Не сталося нічого, що могло б поставити під загрозу безпеку польотів. Я не думаю, що комусь було небезпечно. Це політичний захід, це не міра безпеки», — додав гендиректор авіакомпанії-лоукостера.

Нагадаємо, 24 травня лідери держав і урядів ЄС ухвалили рішення закрити небо для білоруських авіакомпаній, а також заборонити їм здійснювати посадки в аеропортах, розташованих на території спільноти.

Про припинення польотів у повітряному просторі Білорусі (транзитних і з посадкою) вже повідомили такі авіакомпанії:

німецька Lufthansa;

нідерландська KLM;

шведська SAS;

угорська Wizz Air;

латвійська Air Baltic;

австрійська Austrian Airlines;

сінгапурська Singapore Airlines;

фінська Finnair;

французька Air France;

польська LOT.

23 травня колишнього редактора Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали в аеропорту Мінська разом з його дівчиною. Опозиціонер летів з Афін до Вільнюса на борту літака, який екстрено посадили в Білорусі. Під час авіаперельоту нібито надійшов сигнал про замінування авіалайнера.