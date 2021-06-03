EASA позволило полеты над Беларусью в чрезвычайных ситуациях

После инцидента с самолетом в Минске в агентстве хотят уменьшить возможные риски для экипажей и пассажиров.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) позволило полеты над Беларусью лишь в чрезвычайных ситуациях.

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Об этом сказано в специальной директиве EASA, обнародованной на сайте агентства.

"Выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено, если это не требуется для безопасной работы в непредвиденных обстоятельствах", – говорится в сообщении.

В агентстве призывают авиавласти государств-членов известить авиаоператора о соответствующих разрешениях.

Сообщается, что подобным образом EASA планирует снизить возможный риск для пассажиров и экипажей после принудительной посадки в Минске авиалайнера Ryanair, на борту которого был белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Ранее сообщалось, что генеральный директор авиакомпании "Wizz Air" Йожеф Варади назвал рекомендации Евросоюза касаемо прекращения полетом над Беларусью "политической мерой".

Напомним, бывшего редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали 23 мая в аэропорту Минска вместе с его девушкой.

После этого, лидеры государств и правительств ЕС приняли решение закрыть небо для белорусских авиакомпаний, а также запретить им осуществлять посадки в аэропортах, расположенных на территории сообщества.