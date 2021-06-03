Во Флориде 12-летний и 14-летняя сбежали из детдома и устроили перестрелку с полицией (видео)

Дети проникли в чужой дом, где нашли оружие с боеприпасами. Полицейские пытались с ними поговорить, однако те не шли на контакт и открыли огонь.

В округе Волусия американского штате Флорида 12-летний Трэвис ОʼБрайен и 14-летняя Николь Джексон сбежали из детского дома, проникли в чужой дом и начали оттуда перестреливаться с полицейскими. Об этом сообщают WFTV и Daily Star

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Дети сбежали из приюта 1 июня. Около 19:30 того же дня местный житель, услышав звук разбитого стекла в доме соседа, позвонил в полицию. Правоохранители по прибытию заметили следы взлома, однако не стали сразу же ломиться в здание, а связались с его владельцем. Мужчина рассказал полицейским, что хранил в доме АК-47, дробовик, пистолет и 200 патронов.

Полицейские окружили здание и начали пытаться урегулировать ситуацию, однако дети не шли на контакт. Во время очередной попытки провести переговоры несовершеннолетние открыли по полицейским огонь.

12-летний ОʼБрайен вооружился автоматом, а 14-летная Джексон — дробовиком и пистолетом. Правоохранителям пришлось открыть ответный огонь.

В ходе перестрелки девочка получила ранения в руку и грудь, а мальчик сдался. 14-летнюю Джексон доставили в больницу и после операции ее состояние стабилизировалось. Полицейские не пострадали.

Детям предьявили обвинения в вооруженном ограблении жилища и попытке убийства сотрудника правоохранительных органов.

Владелец дома, в который проникли несовершеннолетние, рассказал, что вышел со своими тремя дочерьми на 20 минут, чтобы купить продукты, а когда они вернулись здание уже было окружено полицейскими. Он отметил, что ему повезло убедить свою младшую дочь пойти с ними в магазин, иначе та оказалась бы в самой гуще событий.

Майк Читвуд, местный шериф, во время пресс-коференции по итогам этого инцидента заявил, что за свои 35 лет работы в правоохранительных органах он впервые видит, чтобы дети совершили вооруженное нападение на сотрудников полиции. Также, по его словам, за последний год дети сбегали с приюта уже около 300 раз.

"Какого черта департамент ювенальной юстиции отправляет этих детей в место, в котором их не могут удержать? К счастью, сегодня полицейские отправились по домам к своим семьям, потому что они знали что делать и были хорошо обучены", — заявил Читвут.

Напомним, в апреле в американском штате Теннесии полицейский убил ребенка, который начал стрельбу в своей школе.

В марте на берегу океана в штате Вирджиния произошла перестрелка, в ходе которой погибли два человека. Среди пострадавших был и полицейский, которого сбил автомобиль.