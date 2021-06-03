У Флориді 12-річний і 14-річна втекли з дитбудинку і влаштували перестрілку з поліцією (відео)

Діти проникли в чужий будинок, де знайшли зброю з боєприпасами. Поліцейські намагалися з ними поговорити, однак ті не йшли на контакт і відкрили вогонь.

В окрузі Волусія американського штаті Флорида 12-річний Тревіс О'Брайен і 14-річна Ніколь Джексон втекли з дитячого будинку, проникли в чужий будинок і почали звідти перестрілювались з поліцейськими. Про це повідомляють WFTV і Daily Star

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Діти втекли з притулку 1 червня. Близько 19:30 того ж дня місцевий житель, почувши звук розбитого скла в будинку сусіда, подзвонив в поліцію. Правоохоронці по прибуттю помітили сліди злому, проте не стали відразу ж ломитися в будівлю, а зв'язалися з його власником. Чоловік розповів поліцейським, що зберігав у будинку АК-47, дробовик, пістолет і 200 патронів.

Поліцейські оточили будівлю і почали намагатися врегулювати ситуацію, проте діти не йшли на контакт. Під час чергової спроби провести переговори неповнолітні відкрили по поліцейських вогонь.

12-річний О'Брайен озброївся автоматом, а 14-літня Джексон — дробовиком і пістолетом. Правоохоронцям довелося відкрити у відповідь вогонь.

Під час перестрілки дівчинка отримала поранення в руку і груди, а хлопчик здався. 14-річну Джексон доставили в лікарню і після операції її стан стабілізувався. Поліцейські не постраждали.

Дітям предʼявили звинувачення у збройному пограбуванні житла і спробі вбивства співробітника правоохоронних органів.

Власник будинку, в який проникли неповнолітні, розповів, що вийшов зі своїми трьома дочками на 20 хвилин, щоб купити продукти, а коли вони повернулися будівля вже була оточена поліцейськими. Він зазначив, що йому пощастило переконати свою молодшу дочку піти з ними в магазин, інакше та опинилася б у самій гущі подій.

Майк Чітвуд, місцевий шериф, під час прескоференції за підсумками цього інциденту заявив, що за свої 35 років роботи в правоохоронних органах він вперше бачить, щоб діти скоїли збройний напад на співробітників поліції. Також, за його словами, за останній рік діти тікали з притулку вже близько 300 разів.

"Якого біса департамент ювенальної юстиції відправляє цих дітей в місце, в якому їх не можуть утримати? На щастя, сьогодні поліцейські вирушили по домівках до своїх родин, тому що вони знали що робити і були добре навчені", — заявив Чітвут.

Нагадаємо, в квітні в американському штаті Теннесі поліцейський убив дитину, яка почала стрілянину у своїй школі.

У березні на березі океану в штаті Вірджинія відбулася перестрілка, під час якої загинули двоє людей. Серед постраждалих був і поліцейський, якого збив автомобіль.