Среди них и Украина: США выделили первые 25 млн доз вакцины от COVID-19 для стран мира

Американское правительство всего выделит 80 млн доз препарата от коронавируса, большая часть первой партии пойдет в Европу, Азию, Африку и Центральную Америку.

Администрация Джо Байдена опубликовала план по помощи проведению вакцинации в других странах мира. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Всего планируется выделить 80 млн доз вакцины от коронавируса в страны мира. Первая партия, как указано в сообщении, состоит из 25 млн доз.

6 миллионов доз препарата будут распределены через механизм COVAX. Их планируют отправить в Украину, Мексику, Канаду, Южную Корею, Западный берег реки Иордан и сектор Газа, Косово, Гаити, Грузию, Египет, Иорданию, Ирак и Йемен, и медицинским сотрудникам в ООН.

Остальные 19 млн доз будут направлены в Центральную Америку (6 млн), Азию (7 млн) и Африку (5 млн).

"Эта стратегия вакцинации является жизненно важным компонентом нашей общей глобальной стратегии, направленной на то, чтобы возглавить мир в борьбе с COVID-19. … А также создания глобального потенциала общественного здравоохранения и готовности победить не только эту пандемию, но и следующую", — сообщается в релизе Белого дома.

Напомним, Джо Байден призвал разведку удвоить усилия по поиску происхождения коронавируса.

Сегодня, 3 июня, в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca в рамках COVAC. Ее производят в Южной Корее.