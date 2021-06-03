Серед них й Україна: США виділили перші 25 млн доз вакцини від COVID-19 для країн світу

Американський уряд всього виділить 80 млн доз препарату від коронавірусу, велика частина першої партії піде в Європу, Азію, Африку та Центральну Америку.

Адміністрація Джо Байдена опублікувала план щодо допомоги проведення вакцинації в інших країнах світу. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

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Всього планується виділити 80 млн доз вакцини від коронавірусу в країни світу. Перша партія, як зазначено в повідомленні, складається з 25 млн доз.

6 мільйонів доз препарату будуть розподілені через механізм COVAX. Їх планують відправити в Україну, Мексику, Канаду, Південну Корею, Західний берег річки Йордан і сектор Газа, Косово, Гаїті, Грузію, Єгипт, Йорданію, Ірак та Ємен, і медичним працівникам в ООН.

Решта 19 млн доз будуть спрямовані в Центральну Америку (6 млн), Азію (7 млн) та Африку (5 млн).

"Ця стратегія вакцинації є життєво важливим компонентом нашої спільної глобальної стратегії, спрямованої на те, щоб очолити світ у боротьбі з COVID-19. ...А також створення глобального потенціалу громадської охорони здоров'я і готовності перемогти не тільки цю пандемію, а й наступну", — повідомляється в релізі Білого дому.

Нагадаємо, Джо Байден закликав розвідку подвоїти зусилля з пошуку походження коронавірусу.

Сьогодні, 3 червня, в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca в рамках COVAC. Її виробляють в Південній Кореї.