В США сестры 4 и 9 лет сели за руль машины, чтобы доехать до океана (видео)

Девочки взяли машину родителей, пока они спали, чтобы проехать 1400 км до Сан-Франциско. "Это она была за рулем?!" — удивился полицейский, которого вызвал водитель грузовика.

Полиция штата Юта сообщила, что прибыла на вызов, где обнаружила авто с "настоящим сюрпризом". За рулем авто они увидели девочку 9 лет со своей четырехлетней сестрой. Об этом сообщает BBC, со ссылкой на местную полицию.

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По данным правоохранителей, дети проснулись около 3 часов ночи, взяли родительскую машину, пока родители спали, и отправились в путь. Их план состоял в том, чтобы отправиться в путешествие на берег океана в Калифорнию. Как полицейским сообщили задержанные девочки доехать они хотели за 10 часов.

Коп, который приехал на вызов, удивился, увидев их за рулем.

"Это она была за рулем?!", — удивленно сказал полицейский как видно из видео с его нательной камеры.

[ + – ] По ссылке видео с нательной камеры полицейского.

Однако цели им не удалось достичь. Дети проехали около 16 км, прежде чем они не врезались в другую машину, а потом и в грузовик. Водитель грузовика и вызвал полицию, ни он, ни сама 9-летняя девочка с сестрой в результате ДТП не пострадали. Дети были пристегнуты, поэтому, как считают в полиции, это и спасло их от повреждений.

[ + – ] Расстояние от Сан-Франциско до штата Юта Фото: Google Maps

Полицейские разбудили своим звонком родителей, чтобы сообщить о событии. Они, как утверждает детектив Скотт Лист из местного отдела полиции, были в шоке и ужасе узнав о том, что дети уехали на машине.

Напомним, в США продается расколотый надвое суперкар Chevrolet Corvette. Также в штате Юта перевернулся автовоз с самой быстрой машиной планеты SSC Tuatara из-за ветра.