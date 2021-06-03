У США сестри 4 і 9 років сіли за кермо машини, щоб доїхати до океану (відео)

Дівчата взяли машину батьків, поки вони спали, щоб проїхати 1 400 км до Сан-Франциско. "Це вона була за кермом?!" — здивувався поліцейський, якого викликав водій вантажівки.

Поліція штату Юта повідомила, що прибула на виклик, де побачила авто із "справжнім сюрпризом". За кермом авто вони побачили дівчинку 9 років зі своєю чотирирічною сестрою. Про це повідомляє BBC із посиланням на місцеву поліцію.

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За даними правоохоронців, діти прокинулися приблизно о 3 години ночі, взяли батьківську машину, поки батьки спали, і вирушили в дорогу. Їхній план полягав у тому, щоб вирушити в подорож на берег океану в Каліфорнії. Як поліцейським повідомили затримані дівчатка доїхати вони хотіли за 10 годин.

Коп, який приїхав на виклик, здивувався, побачивши їх за кермом.

"Це вона була за кермом?!" — здивовано сказав поліцейський як видно на відео з його натільної камери.

[ + – ] За посиланням відео з натільної камери поліцейського.

Однак цілі їм не вдалося досягти. Діти проїхали приблизно 16 км, перш ніж вони не врізалися в іншу машину, а потім й у вантажівку. Водій вантажівки і викликав поліцію, ні він, ні сама 9-річна дівчинка із сестрою внаслідок ДТП не постраждали. Діти були пристебнуті, тому, як вважають в поліції, це й врятувало їх від пошкоджень.

[ + – ] Відстань від Сан-Франциско до штату Юта Фото: Google Maps

Поліцейські розбудили своїм дзвінком батьків, щоб повідомити про подію. Вони, як стверджує детектив Скотт Ліст із місцевого відділку поліції, були в шоці та жаху дізнавшись про те, що діти поїхали на машині.

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