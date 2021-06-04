В Нагорном Карабахе насмерть подорвались на мине журналисты из Азербайджана
Баку обвиняет в нарушении перемирия и гибели людей вооруженные силы Армении.
В Нагорном Карабахе в результате подрыва на мине в городе Кельбаджар погибли три человека.
Как сообщили в пятницу, 4 июня в МВД Азербайджана, ЧП случилось сегодня, около 11 часов утра. Автомобиль с журналистами, направлявшийся в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района, подорвался на противотанковой мине.
В результате взрыва погибли оператор телеканала, сотрудник информационного агентства и заместитель представителя власти в селе Сусузлуг.
Кроме того, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы.
В МВД Азербайджана ответственность за произошедшее возложили на вооруженные силы Армении.
Сообщается, что военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о ведении агрессивной войны и нарушении международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта.
Расследование инцидента продолжается.
Напомним, в конце апреля в Нагорном Карабахе на мине подорвались российские военные. Двое миротворцев получили ранения, их госпитализировали.
Неделей ранее пресс-служба армии обороны Нагорного Карабаха заявила, что Азербайджан нарушил перемирие, в последние несколько дней обстреливая их боевые позиции и мирные населенные пункты.
А в конце мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян представил свой план выхода из ситуации на границе с Азербайджаном.