В Нагорном Карабахе насмерть подорвались на мине журналисты из Азербайджана

Баку обвиняет в нарушении перемирия и гибели людей вооруженные силы Армении.

В Нагорном Карабахе в результате подрыва на мине в городе Кельбаджар погибли три человека.

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Как сообщили в пятницу, 4 июня в МВД Азербайджана, ЧП случилось сегодня, около 11 часов утра. Автомобиль с журналистами, направлявшийся в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района, подорвался на противотанковой мине.

В результате взрыва погибли оператор телеканала, сотрудник информационного агентства и заместитель представителя власти в селе Сусузлуг.

Кроме того, еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы.

В МВД Азербайджана ответственность за произошедшее возложили на вооруженные силы Армении.

Сообщается, что военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело о ведении агрессивной войны и нарушении международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта.

Расследование инцидента продолжается.

Напомним, в конце апреля в Нагорном Карабахе на мине подорвались российские военные. Двое миротворцев получили ранения, их госпитализировали.

Неделей ранее пресс-служба армии обороны Нагорного Карабаха заявила, что Азербайджан нарушил перемирие, в последние несколько дней обстреливая их боевые позиции и мирные населенные пункты.

А в конце мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян представил свой план выхода из ситуации на границе с Азербайджаном.