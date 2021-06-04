У Нагірному Карабаху на смерть підірвалися на міні журналісти з Азербайджану

Баку звинувачує в порушенні перемир'я і загибелі людей збройні сили Вірменії.

У Нагірному Карабаху в результаті підриву на міні в місті Кельбаджар загинули три людини.

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Як повідомили в п'ятницю, 4 червня в МВС Азербайджану, НП сталася сьогодні, близько 11 години ранку. Автомобіль з журналістами, що прямував у напрямку села Сусузлуг Кельбаджарського району, підірвався на протитанковій міні.

У результаті вибуху загинули оператор телеканалу, співробітник інформаційного агентства і заступник представника влади в селі Сусузлуг.

Крім того, ще чотири людини отримали поранення різного ступеня тяжкості і госпіталізовані.

У МВС Азербайджану відповідальність за подію поклали на збройні сили Вірменії.

Повідомляється, що військова прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу про ведення агресивної війни і порушення міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту.

Розслідування інциденту триває.

Нагадаємо, що в кінці квітня в Нагірному Карабаху на міні підірвалися російські військові. Двоє миротворців отримали поранення, їх госпіталізували.

Тижнем раніше пресслужба армії оборони Нагірного Карабаху заявила, що Азербайджан порушив перемир'я, в останні кілька днів обстрілюючи їхні бойові позиції і мирні населені пункти.

А в кінці травня в.о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян представив свій план виходу із ситуації на кордоні з Азербайджаном.