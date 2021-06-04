Украина в списке: Франция с 9 июня начинает прием туристов

Нашу страну отнесли к оранжевой зоне. Украинцы смогут посетить Францию при определенных условиях.

Правительство Франции приняло решение с 9 июня открыть границы для иностранных туристов.

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Как сообщает в пятницу, 4 июня пресс-служба правительства страны, с этой даты туристические потоки между Францией и зарубежными странами будут вновь открыты.

Однако, происходить это будет в зависимости от санитарной ситуации в третьих странах.

Страны мира во французском правительстве разделили на три зоны: зеленую, оранжевую и красную.

В зеленой зоне – государства ЕС и Европейской экономической зоны, а также Австралия, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия и Израиль.

Вакцинированные туристы из этих стран смогут въехать на территорию Франции без теста на коронавирус. Если человек не привит, он должен будет предоставить отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

В оранжевой зоне страны, в которых ситуация с коронавирусом неопределенная, однако их считают зоной распространения опасных штаммов. В списке – большинство стран мира, в то числе и Украина.

Вакцинированные туристы из этих государств смогут въехать во Францию при наличии отрицательного теста, сделанного не ранее 72 часов до поездки, или антиген-тестом (не старше 48 часов). Если у человека есть важная причина для въезда, то при наличии теста его пустят даже не привитого.

В красной зоне – страны с риском распространения мутировавших штаммов (ЮАР, Бразилия, Индия и Турция). Жителям этих стран въехать во Францию даже с тестом можно будет лишь при наличии крайне важной причины, даже если у них будет сертификат о полной вакцинации.

Ранее сообщалось, что с 4 июня украинцам для въезда в Турцию необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, либо справку о получении двух доз вакцин или факта болезни COVID-19 в последние 6 месяцев.

Также мы писали, что с 10 мая Кипр снял все ограничения на въезд для вакцинированных туристов.

Из-за пандемии коронавируса стало сложно пересекать границы, и это хороший повод обратиться к внутреннему туризму. Фокус рассказал о местах, куда стоит отправиться в этом году, чтобы отдохнуть и заодно еще раз убедиться в том, что Украина очень красива.