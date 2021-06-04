Україна в списку: Франція з 9 червня починає прийом туристів

Нашу країну віднесли до помаранчевої зони. Українці зможуть відвідати Францію за певних умов.

Уряд Франції ухвалив рішення з 9 червня відкрити кордони для іноземних туристів.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як повідомляє в п'ятницю, 4 червня пресслужба уряду країни, з цієї дати туристичні потоки між Францією і зарубіжними країнами будуть знову відкриті.

Однак, відбуватися це буде залежно від санітарної ситуації у третіх країнах.

Країни світу у французькому уряді розділили на три зони: зелену, оранжеву і червону.

У зеленій зоні — держави ЄС і Європейської економічної зони, а також Австралія, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія та Ізраїль.

Вакциновані туристи з цих країн зможуть в'їхати на територію Франції без тесту на коронавірус. Якщо людина не щеплена, вона має надати негативний ПЛР-тест або тест на антиген, зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття.

У помаранчевій зоні країни, в яких ситуація з коронавірусом невизначена, проте їх вважають зоною поширення небезпечних штамів. У списку — більшість країн світу, зокрема і Україна.

Вакциновані туристи з цих держав зможуть в'їхати до Франції при наявності негативного тесту, зробленого не раніше 72 годин до поїздки, або антиген-тесту (виданий не раніше 48 годин). Якщо у людини є важлива причина для в'їзду, то при наявності тесту її пустять навіть не щепленою.

У червоній зоні — країни з ризиком поширення мутованих штамів (ПАР, Бразилія, Індія і Туреччина). Жителям цих країн в'їхати до Франції навіть з тестом можна буде лише за наявності вкрай важливої причини, навіть якщо у них буде сертифікат про повну вакцинацію.

Раніше повідомлялося, що з 4 червня українцям для в'їзду до Туреччини необхідно пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, або довідку про отримання двох доз вакцин або факту хвороби COVID-19 в останні 6 місяців.

Також ми писали, що з 10 травня Кіпр зняв всі обмеження на в'їзд для вакцинованих туристів.

Через пандемію коронавірусу стало складно перетинати кордони, і це хороший привід звернутися до внутрішнього туризму. Фокус розповів про місця, куди варто відправитися цього року, щоб відпочити і заодно ще раз переконатися в тому, що Україна дуже красива.