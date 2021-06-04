Как Голобородько: президент Туркмении приехал на работу на велосипеде под бурные овации (видео)

Гурбангулы Бердымухамедов приурочил эту акцию к Международному дню велосипеда. Ему аплодировали как люди на улице, так и чиновники во дворце.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, известный своим эпатажным поведением, приехал на велосипеде в президентский дворец. Таким образом глава государства решил отметить Международный день велосипеда, который мир отмечал в четверг, 3 июня.

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На кадрах, опубликованных туркменским телевидением, видно, как президент колесит по пустой площади, а затем останавливается около входа в дворцовый комплекс "Огузхан" в Ашхабаде. Событие сопровождается бурными аплодисментами граждан страны, которые последовали примеру Бердымухамедова и тоже в этот день отправились кататься на велосипеде.

Затем президент зашел во дворец, где его одарили овациями подчиненные.

Журналисты государственного телевидения отмечают, что руководитель страны уже не первый год отмечает этот праздник.

"Гурбангулы Бердымухамедов достиг такого мастерства езды на велосипеде, что может не только стрелять на ходу, но и стопроцентно поражать цели. И вот теперь он приехал на работу в президентский дворец на велосипеде и в костюме, чем вызвал одобрение подчиненных в виде бурных оваций", – заявили журналисты.

Гурбангулы Бердымухамедов – туркменский государственный и политический деятель, президент Туркмении с 14 февраля 2007 года, председатель Кабинета министров Туркмении, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Туркмении в звании генерала армии.

На выборах 2012 года, если верить данным Центральной избирательной комиссии, Бердымухамедов набрал абсолютное большинство голосов избирателей – 97,14%.

Напомним, что туркменских чиновников и руководителей частных предприятий заставили побрить головы налысо и носить тюбетейки тахья в знак траура по Мяликгулы Бердымухамедову, усопшему отцу президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Тот скончался 18 апреля этого года. Ему было 88 лет. Мяликгулы носил звание подполковника внутренних войск страны в запасе. В свое время он работал в правительстве Туркменской Советской Социалистической Республики.

В январе сообщалось, что президент Туркмении устроил соревнование по скоростному записыванию его слов.

В марте 2020 года он распорядился запретить использовать слово "коронавирус", чтобы "по стране не распространялась паника". Также в стране арестовывали людей, которые ходили в масках.