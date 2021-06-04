Як Голобородько: президент Туркменії приїхав на роботу на велосипеді під бурхливі овації (відео)

Гурбангули Бердимухамедов приурочив цю акцію до Міжнародного дня велосипеда. Йому аплодували як люди на вулиці, так і чиновники в палаці.

Президент Туркменії Гурбангули Бердимухамедов, відомий своєю епатажною поведінкою, приїхав на велосипеді до президентського палацу. Таким чином глава держави вирішив відзначити Міжнародний день велосипеда, який світ відзначав у четвер, 3 червня.

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На кадрах, опублікованих туркменським телебаченням, видно, як президент їздить по порожній площі, а потім зупиняється біля входу в палацовий комплекс "Огузхан" в Ашхабаді. Подія супроводжується бурхливими оплесками громадян країни, які взяли приклад Бердимухамедова і теж у цей день відправилися кататися на велосипеді.

Потім президент зайшов до палацу, де його нагородили оваціями підлеглі.

Журналісти державного телебачення підмічають, що керівник країни вже не перший рік відзначає це свято.

"Гурбангули Бердимухамедов досяг такої майстерності їзди на велосипеді, що може не тільки стріляти на ходу, але і повністю вражати цілі. І ось тепер він приїхав на роботу в президентський палац на велосипеді і в костюмі, чим викликав схвалення підлеглих у вигляді бурхливих овацій", — заявили журналісти.

Гурбангули Бердимухамедов — туркменський державний і політичний діяч, президент Туркменії з 14 лютого 2007 року, голова Кабінету міністрів Туркменії, верховний головнокомандувач Збройними силами Туркменії в званні генерала армії.

На виборах 2012 року, якщо вірити даним Центральної виборчої комісії, Бердимухамедов набрав абсолютну більшість голосів виборців — 97,14%.

Нагадаємо, що туркменських чиновників і керівників приватних підприємств змусили поголити голови налисо і носити тюбетейки тахья на знак жалоби за Мялікгули Бердимухамедовим, покійному батькові президента країни Гурбангули Бердимухамедова. Той помер 18 квітня цього року. Йому було 88 років. Мялікгули носив звання підполковника внутрішніх військ країни в запасі. Свого часу він працював в уряді Туркменської Радянської Соціалістичної Республіки.

У січні повідомлялося, що президент Туркменії влаштував змагання зі швидкісного записуванню його слів.

У березні 2020 року він розпорядився заборонити використовувати слово "коронавірус", щоб "по країні не поширювалася паніка". Також в країні заарештовували людей, які ходили в масках.