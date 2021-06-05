Бывший пленник боевиков об интервью Протасевича: "Слезы — единственная искренняя вещь"

Бывший пленник боевиков на заводе "Изоляция" Станислав Асеев рассказал, какими методами КГБ Беларуси могли заставить Романа Протасевича дать интервью на канале "ОНТ".

Станислава Асеева в 2018 году заставили дать похожее интервью телеканалу "Россия 24" и признаться в "работе на украинскую разведку". Он прокомментировал "Суспільному" слова белорусского журналиста Романа Ротасевича, которого задержали по обвинению в организации беспорядков в Минске.

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По мнению Асеева, КГБ Беларуси применила к Роману Протасевичу похожие методы воздействия. Переломным моментом могли стать не пытки, а угроза расправы над девушкой журналиста — Софией Сапегой, которая тоже находится под арестом.

"Смотрю будто в зеркало, потому что я когда-то сидел на месте Романа, только в Донецке", — поделился Станислав. — "Они сказали, что собственно у тебя здесь есть мама, не забывай об этом, и ты сейчас можешь ее увидеть просто в соседней камере. Я думаю, что точно такой же аргумент, только относительно его девушки, применили к Роману".

[ + – ] Станислав Асеев во время интервью для "Россия 24" Фото: Скриншот

Как утверждает Асеев, Протасевича могли пытать и физически, ведь на его запястьях видны следы от наручников. Бывший заключенный "Изоляции" считает, что белорусские спецслужбы использовали возможность сорваться на оппозиционере и получили от этого удовольствие. Станислав Асеев уверен: Роман Протасевич совершенно искренне расплакался в конце интервью, но это связано не с рассказом, а с общим психологическим состоянием после пыток и давления.

"Я думаю, что это было искренне. Возможно, единственная искренняя вещь в этом интервью. Его просто довели до такого состояния", — заявил бывший пленник.

По словам Станислава, его не заставляли заучивать текст, ведь это выглядело бы наиграно, вместо этого пришлось давать ответы по материалам уголовного дела, признавая вину. Вероятно, примерно так же было и с Романом Протасевичем. Украинец уверен, что некоторые детали, такие как аренда квартир за 3 тысячи долларов, КГБ прописали для арестанта, чтобы дискредитировать белорусскую оппозицию.

"Более часа он вряд ли так учил буква в букву. То есть, общую ему форму сказали, как это должно выглядеть", — считает Станислав Асеев.

Он пришел к выводу, что целью интервью Протасевича было показать "внутреннему потребителю" — белорусам, последствия протестов и запугать, чтобы те больше не собирались на улицах. С другой стороны, сторонники Лукашенко показали, насколько жестоко расправляются с противниками режима.

В Беларуси интервью с "раскаявшимся" Протасевичем показали на государственном канале 3 июня. Оппозиционер признался в нарушении общественного порядка в Минске и похвалил Александра Лукашенко за стойкость.

Во время интервью Роман Протасевич расплакался и заявил, что "переосмыслил для себя многие вещи". По словам журналиста, он больше не хочет лезть в политику.