Колишній полонений бойовиків про інтерв'ю Протасевича: "Сльози — єдина щира річ"

Колишній бранець бойовиків на заводі "Ізоляція" Станіслав Асєєв розповів, якими методами КДБ Білорусі могли змусити Романа Протасевича дати інтерв'ю на каналі "ОНТ".

Станіслава Асєєва в 2018 році змусили дати схоже інтерв'ю телеканалу "Росія 24" і зізнатися в "роботі на українську розвідку". Він прокоментував "Суспільному" слова білоруського журналіста Романа Ротасевіча, якого затримали за звинуваченням в організації заворушень в Мінську.

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На думку Асєєва, КДБ Білорусі застосувала до Роману Протасевичу схожі методи впливу. Переломним моментом могли стати не тортури, а загроза розправи над дівчиною журналіста — Софією Сапегой, яка теж перебуває під арештом.

"Дивлюся ніби в дзеркало, тому що я колись сидів на місці Романа, тільки в Донецьку", — поділився Станіслав. — "Вони сказали, що власне у тебе тут є мама, не забувай про це, і ти зараз можеш її побачити просто в сусідній камері. Я думаю, що точно такий же аргумент, тільки щодо його дівчини, застосували до Романа".

[ + – ] Станіслав Асєєв під час інтерв'ю для "Росія 24" Фото: Скриншот

Як стверджує Асєєв, Протасевича могли катувати і фізично, адже на його зап'ястях видно сліди від наручників. Колишній в'язень "Ізоляції" вважає, що білоруські спецслужби використовували можливість зірватися на опозиціонера і отримали від цього задоволення. Станіслав Асєєв впевнений: Роман Протасевич абсолютно щиро розплакався в кінці інтерв'ю, але це пов'язано не з розповіддю, а із загальним психологічним станом після тортур і тиску.

"Я думаю, що це було щиро. Можливо, єдина щира річ в цьому інтерв'ю. Його просто довели до такого стану", — заявив колишній бранець.

За словами Станіслава, його не змушували заучувати текст, адже це виглядало б награно, натомість довелося давати відповіді за матеріалами кримінальної справи, визнаючи провину. Ймовірно, приблизно так само було і з Романом Протасевичем. Українець впевнений, що деякі деталі, такі як оренда квартир за 3 тисячі доларів, КДБ прописали для арештанта, щоб дискредитувати білоруську опозицію.

"Понад годину він навряд чи так учив буква в букву. Тобто, загальну йому форму сказали, як це має виглядати", — вважає Станіслав Асєєв.

Він прийшов до висновку, що метою інтерв'ю Протасевича було показати "внутрішнього споживача" — білорусам, наслідки протестів і залякати, щоб ті більше не збиралися на вулицях. З іншого боку, прихильники Лукашенко показали, наскільки жорстоко розправляються з противниками режиму.

У Білорусі інтерв'ю з "розкаялися" Протасевичем показали на державному каналі 3 червня. Опозиціонер зізнався в порушенні громадського порядку в Мінську і похвалив Олександра Лукашенка за стійкість.

Під час інтерв'ю Роман Протасевич розплакався і заявив, що "переосмислив для себе багато речей". За словами журналіста, він більше не хоче лізти в політику.