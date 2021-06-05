Политический аналитик Шрайбман сбежал из Беларуси в Украину после интервью Протасевича

Артем Шрайбман оказался под угрозой ареста из-за связи с "координационным штабом революции", о которой Роман Протасевич публично рассказал в эфире гостелеканала "ОНТ".

Политический аналитик Артем Шрайбман покинул Беларусь после заявления журналиста Романа Протасевича в интервью государственному каналу "ОНТ". Он рассказал о своем переезде в Телеграм-канале Shraibman 5 июня.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Арестованный Роман Протасевич во время интервью заявил, что Артем Шрайбман консультировал так называемый "координационный штаб революции" в Беларуси — чат Love Hata. По словам аналитика, его роль в организации протестов слишком преувеличена, ведь основные вопросы координаторы в целях безопасности обсуждали на приватных переговорах — "созвонах".

Он рассказал порталу "Наша Ніва", что сейчас находится в Украине, однако отказался разглашать точное местоположение, опасаясь преследований на международном уровне.

Артем Шрайбман пока не знает, грозит ли ему арест в Беларуси, однако сообщил о слухах по поводу возбуждения уголовного дела. Журналист добавил, что белорусские силовики знали о существовании чата еще в осени, как и о его участии, однако не спешили с задержанием.

"Иронично получилось. Утром 3 июня выходит выпуск проекта "Редакция", который завершается моими словами о том, что я не чувствую прямой угрозы и поэтому не уезжаю из Беларуси, а уже вечером я в спешке собираю вещи и выбираюсь из страны", — отметил Шрайбман.

Автор подчеркнул, что не обижается на Романа Протасевича из-за сложившейся ситуации. По его мнению, сооснователя Телеграм-канала "NEXTA" заставили рассказать такую версию спецслужбы.

"Мы не знаем, какой подвал в ЛНР и какую судьбу для его девушки ему обрисовали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят", — объяснил Шрайбман.

Ранее бывший пленник боевиков Станислав Асеев рассказал, каким пыткам могли подвергать Романа Протасевича ради "признаний". По его мнению, белорусского журналиста заставили дать интервью, пригрозив расправиться с девушкой Софией Сапегой.

Белорусский телеканал "ОНТ" показал интервью с Романом Протасевичем 3 июня. Он публично заявил о своем участии в организации массовых протестов против режима Александра Лукашенко в Минске.