Політичний аналітик Шрайбман втік з Білорусі в Україну після інтерв'ю Протасевича

Артем Шрайбман опинився під загрозою арешту через зв'язок з "координаційним штабом революції", про який Роман Протасевич публічно розповів в ефірі державного телеканалу "ОНТ".

Політичний аналітик Артем Шрайбман покинув Білорусь після виходу інтервью з Романом Протасевичем на державному каналі "ОНТ". Він розповів про свій переїзд у телеграм-каналі Shraibman 5 червня.

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Заарештований Роман Протасевич під час інтерв'ю заявив, що Артем Шрайбман консультував так званий "координаційний штаб революції" в Білорусі — чат Love Hata. За словами аналітика, його роль в організації протестів занадто перебільшена, адже основні питання координатори з метою безпеки обговорювали на приватних переговорах — "здзвонитися".

Він розповів порталу "Наша Ніва", що зараз знаходиться в Україні, проте відмовився розголошувати точне місце розташування, побоюючись переслідувань на міжнародному рівні.

Артем Шрайбман поки не знає, чи загрожує йому арешт в Білорусі, однак повідомив про чутки з приводу порушення кримінальної справи. Журналіст додав, що білоруські силовики знали про існування чату ще в осені, як і про його участь, однак не поспішали з затриманням.

"Іронічно вийшло. Вранці 3 червня виходить випуск проекту "Редакція", який завершується моїми словами про те, що я не відчуваю прямої загрози і тому не їду з Білорусі, а вже ввечері я в поспіху збираю речі і вибираюся з країни", — зазначив Шрайбман.

Автор підкреслив, що не ображається на Романа Протасевича через ситуації, що склалася. На його думку, співзасновника телеграм-каналу "NEXTA" змусили розповісти таку версію спецслужби.

"Ми не знаємо, який підвал у ЛНР і яку долю для його дівчини йому описали в разі відмови від цього інтерв'ю. Заручників не судять", — пояснив Шрайбман.

Раніше колишній бранець бойовиків Станіслав Асєєв розповів, яким тортурам могли піддавати Романа Протасевича заради "зізнань". На його думку, білоруського журналіста змусили дати інтерв'ю, пригрозивши розправитися з дівчиною Софією Сапегой.

Білоруський телеканал "ОНТ" показав інтерв'ю з Романом Протасевичем 3 червня. Він публічно заявив про свою участь в організації масових протестів проти режиму Олександра Лукашенка в Мінську.