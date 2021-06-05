Российская вакцина "ЭпиВакКорона" оказалась "абсолютно бесполезной", - расследование

На разработку препарата в РФ выделили более 3 млрд рублей, но вакцина не дает антител даже при использовании "особых" тестов от производителя.

Российская вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" (является сокращением от "ЭПИтопная ВАКцина против КОРОНАвирусной инфекции) неэффективна, она не ведет к выработке антител к вирусу. Об этом сообщается в расследовании "Новой газеты".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На разработку препарата против COVID-19 российское правительство потратило 3,5 млрд рублей (около 1,3 млрд гривен). Разработчики вакцины, как утверждается в публикации, выпустили ее на рынок даже до завершения 3 этапа испытаний. Однако испытания, которые делались добровольно участниками исследования, показывали отсутствие наличия иммунитета к коронавирусу. Были случаи, когда люди заражались коронавирусом после укола двух доз вакцины.

При этом в компании "Вектор", которая занимается разработкой препарата, заявляли, что у 100% добровольцев были выявлены антитела. Они обнаруживались лишь особым тестом от производителя Но судя по данным сроков проведения исследований и регистрации вакцины в регуляторе, испытания эффективности начались лишь в декабре. Поэтому, журналисты предполагают, что вакцину начали колоть людям до результатов исследования.

Фото: РИА Новости

Добровольцы, которые принимали участие в исследовании вакцины, начали делиться в чате результатами своих тестов на антилета, приглашать в чат представителей Роскомнадзора, указывали все свои данные, но это не помогло. Разработчики заявили о конфликте интересов и "неком анонимном чате", где публикуют неправду. Вакцину "ЭпиВакКорона" продолжили называть эффективной на 100% и рекомендовать ее людям, увеличив количество доз для выработки иммунитета с 2 до 3.

Разработчики вакцины заявили о своем намерении добиться международного признания. Для этого они подадут заявку в ВОЗ для одобрения использования вакцины в других странах.

На данный момент в России зарегистрировано три вакцины против COVID-19 — "КовиВак" Центра имени Чумакова РАН, "Спутник V" от НИЦ им. Гамалеи и "ЭпиВакКорона" от ГНЦ "Вектор".

Украинский биофизик Есилевский, комментируя результаты расследования, отметил, что это — одна из причин, почему российские вакцины не вызывают никакого энтузиазма в других странах мира.

"Никто не верит кидалам, фальсификаторам и распильщикам", — написал ученый, отметив, что в Украине происходят подобные процессы меньшего масштаба — со "спиртовыми настойками банного веника от ковида".

Напомним, на предстоящей встрече Байдена и Путина, Швейцария не будет аккредитировать тех, кто привился "Спутником V". В то же время Турция разрешила российский препарат.