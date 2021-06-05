Російська вакцина "ЕпіВакКорона" виявилася "абсолютно неефективною", — розслідування

На розробку препарату в РФ виділили понад 3 млрд рублів, але вакцина не дає антитіл навіть при використанні "особливих" тестів від виробника.

Російська вакцина від коронавірусу "ЕпіВакКорона" (є скороченням від "епітопної вакцини проти Коронавірусної інфекції) неефективна, вона не веде до вироблення антитіл до вірусу. Про це повідомляється в розслідуванні" Нової газети ".

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На розробку препарату проти COVID-19 російський уряд витратив 3,5 млрд рублів (близько 1,3 млрд гривень). Розробники вакцини, як стверджується в публікації, випустили її на ринок навіть до завершення 3 етапу випробувань. Однак випробування, які робилися добровільно учасниками дослідження, показували відсутність наявності імунітету до коронавірусу. Були випадки, коли люди заражалися COVID-19 після уколу двох доз вакцини.

При цьому в компанії "Вектор", яка займається розробкою препарату, заявляли, що у 100% добровольців були виявлені антитіла. Вони виявлялися лише особливим тестом від виробника Але судячи з даних термінів проведення досліджень та реєстрації вакцини в регуляторі, випробування ефективності почалися лише в грудні. Тому, журналісти припускають, що вакцину почали колоти людям до результатів дослідження.

Фото: РИА Новости

Добровольці, які брали участь в дослідженні вакцини, почали ділитися в чаті результатами своїх тестів на антитіла, запрошувати в чат представників Роскомнадзору, вказували всі свої дані, але це не допомогло. Розробники заявили про конфлікт інтересів та "якийсь анонімний чат", в якому публікують неправду. Вакцину "ЕпіВакКорона" продовжили називати ефективною на 100% і рекомендувати її людям, збільшивши кількість доз для вироблення імунітету з 2 до 3.

Розробники вакцини заявили про свій намір домогтися міжнародного визнання. Для цього вони подадуть заявку в ВООЗ для ухвалення використання вакцини в інших країнах.

На цей час в Росії зареєстровано три вакцини проти COVID-19 — "КовіВак" Центру імені Чумакова РАН, "Супутник V" від НДЦ ім. Гамалії та "ЕпіВакКорона" від ГНЦ "Вектор".

Український біофізик Єсілевський, коментуючи результати розслідування, зазначив, що це — одна з причин, чому російські вакцини не викликають ніякого ентузіазму в інших країнах світу.

"Ніхто не вірить кидалам, фальсифікаторам і распільщікам", — написав вчений, зазначивши, що в Україні відбуваються подібні процеси меншого масштабу — зі "спиртовими настоянками банного віника від ковіду".

Нагадаємо, на майбутній зустрічі Байдена і Путіна, Швейцарія не буде акредитувати тих, хто прищепився "Супутником V". Водночас Туреччина дозволила російський препарат.