"Мяч на украинской стороне": Беларусь готова начать переговоры с Украиной (видео)

Отношения между странами обострились после задержания основателя Nexta Протасевича, после этого стороны обменялись ограничениями.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил о готовности своей страны к началу диалога с Украиной для нормализации отношений. Об этом он сообщил в интервью для "Беларусь 1".

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По словам чиновника, Минск и раньше предлагал Киеву провести переговоры, но сейчас все попытки выйти на контакт с украинским правительством ни к чему не приводят.

"Мы в любое время готовы сесть за стол переговоров с Украиной и вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого. Но мяч сейчас на украинской территории", — утверждает Головченко.

Он также добавил, что раньше страны хоть и имели трения, но в ходе переговоров удавалось найти компромисс. А сейчас все зависит от желания Украины идти навстречу.

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Напомним, после задержания основателя Nexta Романа Протасевича, отношения между Беларусью и Украиной обострились. Украина закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов. Беларусь в ответ ввела ограничения на импорт украинских товаров. Лукашенко также заговорил о том, что "Белавиа" может начать летать в оккупированный Крым. В украинском МИД уже заявили о том, что если решение будет принято, то Украина введет санкции за полеты на украинский полуостров.