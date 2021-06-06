Delta-вариант коронавируса поставил под угрозу завершение локдауна в Великобритании

Индийский штамм коронавируса делает решение о смягчении ограничений "более трудным", заявили в британском Минздраве.

В Великобритании начали фиксировать случаи заражения индийским вариантом коронавируса, известным еще как Delta-вариант, что может повлиять на ранее принятое правительством решение о смягчении локадуна с 21 июня. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление министра здравоохранения Мэтта Хэнкока.

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По его словам, из-за более высокой скорости передачи этот штамм COVID-19 ставит под угрозу планы властей. Чиновник подчеркнул, что он на 40% более заразен, чем штамм Кент (Альфа). Хэнкок считает, что только при условии полной вакцинации населения любые вариации вируса перестанут быть угрозой.

"С новым вариантом Delta справиться с коронавирусом сложнее, но, что очень важно, мы считаем, что с помощью двух доз от вакцины вы получаете такую ​​же защиту, как и от старого варианта", – подчеркнул министр.

Сейчас в правительстве разрабатывают другие варианты, прежде чем будет принято решение о смягчении локдауна 21 июня, которое может включать сохранение некоторых ограничений или перенос даты.

Он также пообещал, что на следующей неделе вакцины будут доступны для людей младше 30 лет, что поможет охватить иммунизацией как можно больше людей. Кроме того, в минувшую пятницу Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) одобрило использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

В прошлом месяце технический специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керхове заявила, что индийский штамм коронавируса – новая глобальная угроза для здоровья людей.

Штамм B.1.617 попал в перечень "опасных вариантов" после появления информации о том, что он намного быстрее может распространяться среди людей, и может обходить некоторые виды защиты. Первый случай заражения индийским штаммом был обнаружен в начале мая в Польше.