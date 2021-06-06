Delta-варіант коронавірусу поставив під загрозу завершення локдауну у Великобританії

Індійський штам коронавірусу робить рішення про пом'якшення обмежень "більш важким", заявили в британському Міністерстві охорони здоров'я.

У Великобританії почали фіксувати випадки зараження індійським варіантом коронавірусу, відомим ще як Delta-варіант, що може вплинути на раніше ухвалене урядом рішення про пом'якшення локдауну з 21 червня. Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Метта Хенкока.

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За його словами, через більш високу швидкість передачі цей штам COVID-19 ставить під загрозу плани влади. Чиновник підкреслив, що він на 40% більш заразний, ніж штам Кент (Альфа). Хенкок вважає, що тільки за умови повної вакцинації населення будь-які варіації вірусу перестануть бути загрозою.

"З новим варіантом Delta впоратися з коронавірусом складніше, але, що дуже важливо, ми вважаємо, що за допомогою двох доз від вакцини ви отримуєте такий же захист, як і від старого варіанту", – підкреслив міністр.

Зараз в уряді розробляють інші варіанти, перш ніж буде ухвалено рішення про пом'якшення локдауна 21 червня, до яких можуть входити збереження деяких обмежень або перенесення дати.

Він також пообіцяв, що наступного тижня вакцини будуть доступні для людей молодше 30 років, що допоможе охопити імунізацією якомога більше населення. Крім того, минулої п'ятниці Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA) схвалило використання вакцини Pfizer/BioNTech для дітей у віці від 12 до 15 років.

Минулого місяця технічний фахівець ВООЗ по COVID-19 Марія ван Керховена заявила, що індійський штам коронавірусу – нова глобальна загроза для здоров'я людей.

Штам B.1.617 потрапив до переліку "небезпечних варіантів" після появи інформації про те, що він набагато швидше може поширюватися серед людей та обходити деякі види захисту. Перший випадок зараження індійським штамом був виявлений на початку травня в Польщі.