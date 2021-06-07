Лидер боевиков "Боко Харам" покончил жизнь самоубийством, - СМИ

Абубакар Шекау возглавлял группировку с 2009 года, как утверждается, его несколько суток преследовали боевики ISWAP.

В Нигерии лидер боевиков "Боко Харам" Абубакар Шекау покончил жизнь самоубийством поле преследования его боевиками ISWAP (подразделение "Исламского государства"). Об этом сообщает AFP.

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В распоряжении издания оказалась запись, в которой заявляется, что Шекау наложил на себя руки после того, как боевики его преследовали в течение пяти дней. Предполагается, что голос на записи может принадлежать лидеру Абу Мусаба аль-Барнави.

"Шекау предпочел быть униженным в загробной жизни, чем быть униженным на Земле. Он мгновенно покончил с собой, взорвав взрывчатку", — идется в записи.

Как сообщает Reuters, смерть лидера "Боко Харам" может привести к усилению боевиков ISWAP в Нигерии. А противостояние между "Боко Харам" и подразделением "Исламского государства" завершится.

Боевики "Боко Харам" на данный момент не отреагировали на заявления о смерти своего лидера.

Абубакар Шекау возглавлял "Боко Харам" с 2009 года, заменив собой основателя Мохаммеда Юсуфа, которого убили. Под его руководством боевики стали действовать более агрессивно и радикально. Они стали известны из-за похищения 279 девочек прямо из школы. Они требовали их обмена на пленных. 2 марта 279 школьниц были освобождены.

Напомним, в марте вооруженные люди в Нигерии похитили около сотни студенток из местного колледжа.

Ранее в 2019 году боевики "Боко Харам" расстреляли похоронную церемонию. В результате погибло 65 человек.