Лідер бойовиків "Боко Харам" покінчив життя самогубством, — ЗМІ

Абубакар Шекау очолював угруповання з 2009 року, як стверджується, його кілька діб переслідували бойовики ISWAP.

У Нігерії лідер бойовиків "Боко Харам" Абубакар Шекау покінчив життя самогубством поле переслідування його бойовиками ISWAP (підрозділ "Ісламської держави"). Про це повідомляє AFP.

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У розпорядженні видання опинився запис, в якому заявляється, що Шекау наклав на себе руки після того, як бойовики його переслідували протягом п'яти днів. Вважається, що голос на записі може належати лідеру Абу Мусаба аль-Барнаві.

"Шекау вважав за краще бути приниженим у загробному житті, ніж бути приниженим на Землі. Він миттєво наклав на себе руки, підірвавши вибухівку", — йдеться у записі.

Як повідомляє Reuters, смерть лідера "Боко Харам" може привести до посилення бойовиків ISWAP в Нігерії. А протистояння між "Боко Харам" і підрозділом "Ісламської держави" завершиться.

Бойовики "Боко Харам" поки не відреагували на заяви про смерть свого лідера.

Абубакар Шекау очолював "Боко Харам" з 2009 року, замінивши собою засновника Мохаммеда Юсуфа, якого вбили. Під його керівництвом бойовики стали діяти агресивніше і радикальніше. Вони стали відомі через викрадення 279 дівчаток прямо зі школи. Вони вимагали їх обміну на полонених. 2 березня 279 школярок були звільнені.

Нагадаємо, в березні озброєні люди в Нігерії викрали близько сотні студенток з місцевого коледжу.

Раніше у 2019 році бойовики "Боко Харам" розстріляли похоронну церемонію. В результаті загинуло 65 осіб.