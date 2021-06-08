Впереди РФ и Беларусь: Украина заняла 68 место в индексе благополучия (фото)

Все соседствующие с нашей страной государства оказались выше в рейтинге, несмотря на улучшение позиций по сравнению с 2019 годом

В рейтинге по индексу благополучия SEDA от Boston Consulting Group Украина заняла 68 место. Об этом сообщается на сайте организации.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Отчет составлен по итогу 2020 года. В первой пятерке находится Швейцария, Норвегия, Финляндия, Исландия и Австрия. Украина же в рейтинге уступает некоторым своим соседям:

Польша — 28 Словакия — 33 Венгрия — 37 Румыния — 46 Беларусь — 47 Россия — 53 Молдова — 65

Рейтинг составляется на основе экономического развития страны, здравоохранения, образования, оценке управления, инфраструктуры, инфраструктуры и ряда других показателей. Всего учитывается 100 индикаторов, на их основе рассчитывается балл в каждой категории. По сравнению с 2019 годом, Украина поднялась в рейтинге на 4 позиции, улучшив экономическую стабильность.

Фото: Скриншот

Украина от лидера в рейтинге отстает почти в два раза, у Швейцарии общая оценка составила 87 баллов из 100, а у нашей страны — 44,4.

Напомним, Киев впервые попал в рейтинг лучших городов мира, заняв 87 место из 100. За год столица поднялась на 52 позиции.

Отметим, что журнал Фокус опубликовал 21 достопримечательность в Украине для туризма в нынешнем году.