Попереду РФ і Білорусь: Україна посіла 68 місце в індексі добробуту (фото)

Всі держави-сусіди нашої країни опинилися вище в рейтингу, незважаючи на поліпшення позицій порівняно з 2019 роком.

У рейтингу за індексом благополуччя SEDA від Boston Consulting Group Україна посіла 68 місце. Про це повідомляється на сайті організації.

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Звіт складений за підсумком 2020 року. У першій п'ятірці знаходиться Швейцарія, Норвегія, Фінляндія, Ісландія та Австрія. Україна ж в рейтингу поступається деяким своїм сусідам:

Польща — 28. Словаччина — 33. Угорщина — 37. Румунія — 46. Білорусь — 47. Росія — 53. Молдова — 65.

Рейтинг складається на основі економічного розвитку країни, охорони здоров'я, освіти, оцінки управління, інфраструктури та низки інших показників. Всього враховується 100 індикаторів, на їх основі розраховується бал у кожній категорії. Порівняно з 2019 роком, Україна піднялася в рейтингу на 4 позиції, поліпшивши економічну стабільність.

Фото: Скриншот

Україна від лідера в рейтингу відстає майже вдвічі, у Швейцарії загальна оцінка склала 87 балів зі 100, а наша країна — 44,4.

Нагадаємо, Київ вперше потрапив до рейтингу кращих міст світу, посівши 87 місце зі 100. За рік столиця піднялася на 52 позиції.

Зазначимо, що журнал Фокус опублікував 21 пам'ятку в Україні для туризму в нинішньому році.