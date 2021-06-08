Сын Януковича открыл ночной клуб в РФ под названием "Храм оленя", - СМИ (видео)

По информации журналистов, клуб может быть связан с тремя различными компаниями. Все они связаны с Александром Януковичем.

В Санкт-Петербурге открылся ночной клуб Temple of Deer (Храм оленя). Ее открыла компания, которая, вероятно, связана со старшим сыном Виктора Януковича Александром. Об этом сообщает "Настоящее время".

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Заведение открылось на территории закрытого завода "Арсенал". На территории пока есть только клуб, но в дальнейшем там будут рестораны, бары, фотостудию и концертный комплекс. Однако инвестором в заведение, как утверждают в издании, может быть компания, которая связана с Александром Януковичем.

По данным расследования журналистов "Деловой Петербург", клуб связан с тремя компаниями "Арсенал Инвест", "Арсенал Истейт" и "Арсенал Недвижимость". Все они управляются из одного центра. Бенефициаром "Арсенал Истейт" является сын беглого президента. Остальные две компании также связывают с Александром Януковичем.

В самом ночному клубе изданию сообщили, что они не знают, связана ли компания-арендодатель с сыном Януковича. Также они отказали сообщить название компании, сославшись на договор аренды.

Директор "Transperacy Intrenation Россия" Илья Шуманов сообщил журналистам, что подобный проект было бы сложно реализовать без серьезных капиталовложений.

"И если сын экс-президента Украины вложил в "Храм оленя" личные средства, логично было ожидать от властей России хотя бы проверки: откуда взялись эти деньги?", — рассуждает Шуманов.

Но расследования, по мнению директора "Transperacy International Россия", не будет из-за политических мотивов.

Напомним, суд разрешил спецрасследование против Януковича по делу о захвате власти. Перед этим Россия отказала Украине в экстрадиции экс-президента.