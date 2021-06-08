Син Януковича відкрив нічний клуб в РФ під назвою "Храм оленя", — ЗМІ (відео)
За інформацією журналістів, клуб може бути пов'язаний з трьома різними компаніями. Всі вони пов'язані з Олександром Януковичем.
У Санкт-Петербурзі відкрився нічний клуб Temple of Deer (Храм оленя). Її відкрила компанія, яка, ймовірно, повʼязана зі старшим сином Віктора Януковича Олександром. Про це повідомляє "Теперішній час".
Заклад відкрився на території закритого заводу "Арсенал". На території поки є тільки клуб, але в подальшому там будуть ресторани, бари, фотостудія і концертний комплекс. Однак інвестором у заклад, як стверджують у виданні, може бути компанія, яка повʼязана з Олександром Януковичем.
За даними розслідування журналістів "Діловий Петербург", клуб повʼязаний з трьома компаніями "Арсенал Інвест", "Арсенал Істейт" та "Арсенал Нерухомість". Всі вони керуються з одного центру. Бенефіціаром "Арсенал Істейт" є син президента-втікача. Інші дві компанії також повʼязують з Олександром Януковичем.
Власне в нічному клубі виданню повідомили, що вони не знають, чи повʼязана компанія-орендодавець із сином Януковича. Також вони відмовили повідомити назву компанії, пославшись на договір оренди.
Директор "Transperacy Intrenation Росія" Ілля Шуманов повідомив журналістам, що подібний проект було б складно реалізувати без серйозних капіталовкладень.
"І якщо син екс-президента України вклав у "Храм оленя" особисті кошти, логічно було очікувати від влади Росії хоча б перевірки: звідки взялися ці гроші?" — міркує Шуманов.
Але розслідування, на думку директора "Transperacy International Росія", не буде через політичні мотиви.
Нагадаємо, суд дозволив спецрозслідування проти Януковича у справі про захоплення влади. Перед цим Росія відмовила Україні в екстрадиції експрезидента.