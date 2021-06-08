Син Януковича відкрив нічний клуб в РФ під назвою "Храм оленя", — ЗМІ (відео)

За інформацією журналістів, клуб може бути пов'язаний з трьома різними компаніями. Всі вони пов'язані з Олександром Януковичем.

У Санкт-Петербурзі відкрився нічний клуб Temple of Deer (Храм оленя). Її відкрила компанія, яка, ймовірно, повʼязана зі старшим сином Віктора Януковича Олександром. Про це повідомляє "Теперішній час".

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Заклад відкрився на території закритого заводу "Арсенал". На території поки є тільки клуб, але в подальшому там будуть ресторани, бари, фотостудія і концертний комплекс. Однак інвестором у заклад, як стверджують у виданні, може бути компанія, яка повʼязана з Олександром Януковичем.

За даними розслідування журналістів "Діловий Петербург", клуб повʼязаний з трьома компаніями "Арсенал Інвест", "Арсенал Істейт" та "Арсенал Нерухомість". Всі вони керуються з одного центру. Бенефіціаром "Арсенал Істейт" є син президента-втікача. Інші дві компанії також повʼязують з Олександром Януковичем.

Власне в нічному клубі виданню повідомили, що вони не знають, чи повʼязана компанія-орендодавець із сином Януковича. Також вони відмовили повідомити назву компанії, пославшись на договір оренди.

Директор "Transperacy Intrenation Росія" Ілля Шуманов повідомив журналістам, що подібний проект було б складно реалізувати без серйозних капіталовкладень.

"І якщо син екс-президента України вклав у "Храм оленя" особисті кошти, логічно було очікувати від влади Росії хоча б перевірки: звідки взялися ці гроші?" — міркує Шуманов.

Але розслідування, на думку директора "Transperacy International Росія", не буде через політичні мотиви.

Нагадаємо, суд дозволив спецрозслідування проти Януковича у справі про захоплення влади. Перед цим Росія відмовила Україні в екстрадиції експрезидента.