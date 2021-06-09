"Прошу не винить Рому": девушка Протасевича Сапега написала письмо о заключении в СИЗО КГБ

Заключенная не смогла защитить диссертацию и отметить это событие с Романом Протасевичем из-за ареста, теперь она много читает и занимается спортом.

Мать Софии Сапеги впервые получила письма от дочери из следственного изолятора, куда ее отправили после задержания вместе с Романом Протасевичем. Об этом пишет "Русская служба BBC".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Девушка 1 и 3 июня написала своей матери Анне Дудич два письма, но они дошли до родственников немного позже. Девушка рассказала о жизни в СИЗО КГБ и поделилась опасениями по поводу своего дальнейшего будущего.

"Единственный страх, терзающий меня, — это страх отстать. Отстать от жизни, она ведь такая нестатичная. Боюсь выйти никем и абсолютно ненужной обществу", — идет речь в письме. — "Об этом очень горько думать, но кажется, в жизни еще много всего случится, а я это пропущу".

София Сапега отметила, что планировала защитить магистерскую диссертацию 3 июня и отметить это событие вместе с Романом Протасевичем, но вместо ужина в ресторане теперь вынуждена пить чай в изоляторе. Она проводит много времени за чтением и спортивными тренировками, в частности качает пресс и приседает.

"Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно", — обратилась она к близким.

Заключенной не позволили оставить зеркало, которое не соответствовало требованиям СИЗО, однако со временем она смирилась, что не может ухаживать о своем внешнем виде. По словам девушки, она больше не переживает из-за длинных ногтей, отросших бровей и других мелочей.

"Я не сдаюсь. Я держусь. Начала улыбаться. Впервые в жизни радуюсь таким мелочам, как пению птиц, солнышку, интересной книге", — подчеркнула заключенная.

В письмах София заявила, что ее регулярно навещает врач, который колет глюкозу "для аппетита" и выдает успокоительное. Она получает сладости и другие продукты от родных, которые довольно быстро съедает.

Девушка также рассказала, что накануне перелета из Афин в Вильнюс Роману Протасевичу приснился сон о посадке в Минске — он оказался вещим.

Романа Протасевича и Софию Сапегу сняли с самолета компании RyanAir и задержали в аэропорту Минска. Девушке инкриминируют три уголовных дела, связанных с протестами в Беларуси.

София Сапега записала "признание" в СИЗО в Беларуси и сообщила, что якобы является редактором канала в Телеграм, который обнародовал персональную информацию о белорусских силовиках.

Романа Протасевича отправили в СИЗО КГБ в Минске, где сидит его девушка София Сапега. Об этом рассказали родственники сооснователя Телеграм-канала "NEXTA", которым недавно удалось отправить заключенному передачу.