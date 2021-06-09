"Прошу не звинувачувати Рому": дівчина Протасевича Сапега написала лист про ув'язнення в СІЗО КДБ

Ув'язнена не змогла захистити дисертацію і відзначити цю подію з Романом Протасевичем через арешт, тепер вона багато читає і займається спортом.

Мати Софії Сапеги вперше отримала листа від дочки зі слідчого ізолятора, куди її відправили після затримання разом з Романом Протасевичем. Про це пише "Російська служба BBC".

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Дівчина 1 і 3 червня написала своїй матері Ганні Дудич два листи, але вони дійшли до родичів трохи пізніше. Дівчина розповіла про життя в СІЗО КДБ і поділилася побоюваннями з приводу свого подальшого майбутнього.

"Єдиний страх, що тривожить мене, — це страх відстати. Відстати від життя, воно ж таке нестатичне. Боюся вийти ніким і абсолютно непотрібною суспільству", — йдеться в листі. — "Про це дуже гірко думати, але здається, у житті ще багато всього трапиться, а я це пропущу".

Софія Сапега зазначила, що планувала захистити магістерську дисертацію 3 червня і відзначити цю подію разом з Романом Протасевичем, але замість вечері в ресторані тепер змушена пити чай в ізоляторі. Вона проводить багато часу за читанням і спортивними тренуваннями, зокрема качає прес і присідає.

"Прошу, не варто звинувачувати Рому в тому, що все так вийшло. Він оберігав і дбав про мене, як міг. Це можна назвати любовʼю. Далі все буде розвиватися нелегко, але сподіваюся, пройде цей шлях достойно", — звернулася вона до близьких.

Увʼязненій не дозволили залишити дзеркало, яке не відповідало вимогам СІЗО, однак з часом вона змирилася, що не може доглядати за своїм зовнішнім виглядом. За словами дівчини, вона більше не переймається через довгі нігті, брови, що відросли, та інші дрібниці.

"Я не здаюся. Я тримаюся. Почала посміхатися. Уперше в житті радію таким дрібницям, як співу птахів, сонечку, цікавій книзі", — підкреслила увʼязнена.

У листах Софія заявила, що її регулярно відвідує лікар, який коле глюкозу "для апетиту" і видає заспокійливе. Вона отримує солодощі та інші продукти від рідних, які досить швидко зʼїдає.

Дівчина також розповіла, що напередодні перельоту з Афін до Вільнюса Роману Протасевичу приснився сон про посадку в Мінську — він виявився віщим.

Романа Протасевича і Софію Сапегу зняли з літака компанії RyanAir і затримали в аеропорту Мінська. Дівчині інкримінують три кримінальні справи, повʼязаних з протестами в Білорусі.

Софія Сапега записала зізнання" в СІЗО в Білорусі і повідомила, що нібито є редактором каналу в телеграм, який оприлюднив персональну інформацію про білоруських силовиків.

Романа Протасевича відправили в СІЗО КДБ в Мінську, де сидить його дівчина Софія Сапега. Про це розповіли родичі співзасновника телеграм-каналу "NEXTA", яким нещодавно вдалося відправити увʼязненим передачу.