"Вся Украина, кроме Донбасса, находится под оккупацией", - белорусская пропаганда на ТВ (видео)

По словам "политэксперта", украинцы хотят, чтобы "их освободили", однако сами не могут этого сделать из-за того, что в стране "террористический режим".

В эфире передачи "Постскриптум" на белорусском телеканал "СТВ" ("Столичное телевидение") выступил "политический эксперт" Виктор Саевич, который заявил, что Украина "находится под оккупацией коллективного запада".

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"Киев и большая часть Украины, за исключением Донбасса, оккупирована, скажем так, коллективным западом. Абсолютно нет никакой самостоятельности. В Киеве будут делать ровно то, что им скажут. В Киеве нет президента, правительства, там есть бургомистр, назначаемый Вашингтоном. Ну и Брюссель, может, какое-то влияние там оказывает", — рассказал Саевич.

И, по словам "политэксперта", они, как "любящие и уважающие украинский народ", должны "освободить Украину".

Его перебил другой гость студии, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, заявивший, что они уважают суверенитет Украины и не вмешиваются в дела суверенных государств.

"Но мы надеемся на то, что эти государства будут проводить дружелюбную политику", — сказал он.

После этого слово вновь взял Саевич. "Политэксперт" согласился с тем, что "они никогда никуда не вмешиваются".

"Но когда наши братья находятся под оккупацией. Когда в Киеве существует не независимое правительство, а оккупационный режим, то спокойно на это смотреть мы тоже не можем", — заявил он.

Также Саевич начал рассказывать, что живущие в Киеве, Харькове, Одессе и Львове "мечтают, что их освободят из оккупации, но сами сделать этого не могут из-за того, что в стране террористический режим".

В ответ на это Савиных подчеркнул, что "эмоционально он может понять его позицию, однако на государственном уровне такой подход неприемлем".

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Напомним, недавно в эфире "СТВ" ведущая заявила, что Украина – страна, которая "загибается от нищеты, а ее граждане ищут еду на помойках".

Незадолго до этого в эфире того же канала ведущий начал рассказывать о том, что "Украина — это страна вымирающего народа и гордонов у власти".